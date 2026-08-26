Frankreich ist das erste Land, das seinen Teilnahmevertrag für die Expo 2030 in Riad offiziell unterzeichnet hat ein wichtiger Meilenstein für die Vorbereitungen und die zunehmende internationale Dynamik. Die Unterzeichnung erfolgte am Rande des Besuchs Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz und Ministerpräsident, in Frankreich.

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The ceremony in Paris was attended by H.H. Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, and Dimitri S. Kerkentzes, Secretary General of the BIE. The Participation Contract was signed by Talal Al-Marri, Chief Executive Officer of Expo 2030 Riyadh, and Jacques Maire, Chairman of the Compagnie Française des Expositions (COFREX).

Die Vereinbarung besiegelt offiziell die Teilnahme Frankreichs an der Expo 2030 in Riad und bildet den Rahmen für die Präsenz des Landes während der gesamten sechsmonatigen Veranstaltung. Sie legt den Standort und die dem französischen Pavillon zugewiesene Fläche fest, umreißt das Thema des Pavillons und skizziert die Grundzüge des Angebots für Besucher und Unternehmen.

An der Zeremonie in Paris nahmen Seine Hoheit Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, Außenminister des Königreichs Saudi-Arabien, sowie Dimitri S. Kerkentzes, Generalsekretär des BIE, teil. Der Teilnahmevertrag wurde von Talal Al-Marri, dem Vorstandsvorsitzenden der Expo 2030 Riad, und Jacques Maire, dem Vorsitzenden der Compagnie Française des Expositions (COFREX), unterzeichnet.

Talal Al-Marri, Chief Executive Officer der Expo 2030 Riad, äußerte sich zu diesem Meilenstein wie folgt: "Dass Frankreich als erstes Land seinen Teilnahmevertrag unterzeichnet hat, ist ein wichtiger Meilenstein für die Expo 2030 in Riad und ein deutlicher Beweis für die Dynamik, die der internationalen Beteiligung zugrunde liegt. Frankreich bringt eine lange Tradition der Beteiligung an Weltausstellungen mit sich sowie fundiertes Fachwissen in den Bereichen Kultur, Innovation und der Gestaltung faszinierender Besuchererlebnisse. Wir freuen uns darauf, eng mit Frankreich und COFREX zusammenzuarbeiten, während deren Pläne Gestalt annehmen, und sind gespannt auf die Ambitionen, die sie 2030 nach Riad mitbringen werden. Dieser Meilenstein bringt uns einen weiteren Schritt näher an die Verwirklichung einer außergewöhnlichen Weltausstellung, die die Welt im Jahr 2030 in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zusammenbringen wird."

Jacques Maire, Chairman von COFREX, erklärte: "Die Expo 2030 in Riad bietet eine außergewöhnliche Plattform, um dem Publikum aus aller Welt französische Kreativität, Innovation und Fachkompetenz zu präsentieren. Wir sind der Expo Riad dankbar, dass sie Frankreich einen außergewöhnlichen Raum bietet, sowohl hinsichtlich des Standorts als auch der Größe. Der Pavillon befindet sich im "Planet"-Viertel und steht unter dem Motto 'Under One Sky'. Auf der Grundlage der vier Elemente Himmel, Erde, Feuer und Wasser verfolgt die Expo ein doppeltes Ziel: der Öffentlichkeit ein eindringliches und bereicherndes Erlebnis zu bieten und unseren Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Kompetenzen unter Beweis zu stellen, insbesondere im Hinblick auf den Schutz unseres Planeten und den ökologischen Wandel. Wir werden unseren Beitrag zu dem Bestreben der Expo leisten, neue Möglichkeiten für Austausch, Zusammenarbeit und Dialog zu fördern. Wir sind stolz darauf, Teil dieses globalen Treffens zu sein, und freuen uns darauf, in Riad im Jahr 2030 einen wesentlichen Beitrag zu dessen Erfolg zu leisten."

Dieser Meilenstein knüpft an eine Phase kontinuierlicher Fortschritte für die Expo 2030 in Riad an, die von der kürzlich erfolgten Unterzeichnung des See-Abkommens zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und dem Bureau International des Expositions (BIE) bis hin zur laufenden Erschließung des Geländes und den operativen Vorbereitungen reicht.

Die Expo 2030 in Riad wird vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" stattfinden. Die sechsmonatige Veranstaltung wird voraussichtlich mehr als 200 offizielle Teilnehmer zusammenbringen und 42 Millionen Besucher begrüßen. Mit nationalen Pavillons, einem kulturellen Rahmenprogramm, Innovationen und immersiven Erlebnissen wird die Expo 2030 in Riad eine globale Plattform für Länder und Organisationen bieten, um Ideen auszutauschen, Partnerschaften aufzubauen und Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu erarbeiten. Im Anschluss an die Veranstaltung soll sich das Gelände zu einem dauerhaften "Global Village" entwickeln und so ein bleibendes Vermächtnis für Riad, das Königreich Saudi-Arabien und die Welt schaffen.

Über die Expo 2030 in Riad

Die Expo 2030 in Riad findet vom 1. Oktober 2030 bis zum 31. März 2031 statt und wird mit einem 6 Millionen Quadratmeter großen Gelände, auf dem sich mehr als 200 offizielle Teilnehmer versammeln und 42 Millionen Besucher in fünf verschiedenen Bezirken erwartet werden, zu einer der ehrgeizigsten Weltausstellungen gehören, die jemals konzipiert wurden.

Unter dem Motto "Foresight for Tomorrow" und mit Riad einer Stadt voller Tatendrang und Ehrgeiz als Gastgeber wird die Expo 2030 Riad den Teilnehmern eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen, Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, die echte Veränderungen bewirken, globale Herausforderungen angehen und neue Chancen erschließen. Die Weltausstellung wird immersive Kulturzonen, tägliche Aktivitäten und KI-gestützte Interaktionen bieten und dabei traditionelle saudische Gastfreundschaft mit modernster Technologie verbinden. Im Anschluss an die sechsmonatige Veranstaltung wird sich das Gelände zu einem "Global Village" entwickeln und ein bleibendes Vermächtnis für Riad, Saudi-Arabien und die Welt hinterlassen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

Über Compagnie Française des Expositions (COFREX)

COFREX wurde im Januar 2018 gegründet und ist ein staatliches Unternehmen sowie die erste ständige Einrichtung, die sich der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der französischen Beteiligung an Weltausstellungen und internationalen Ausstellungen widmet. Sein nachhaltiger Ansatz stützt sich auf die Erfahrungen früherer Ausstellungen, um eine optimale Organisation zu gewährleisten zu den besten Kosten und mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt. Er basiert auf einer Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Akteuren und dient dem Image und der Attraktivität Frankreichs.

www.cofrex.fr

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