Neu gewählte Vorstandsmitglieder von SPIE bringen unterschiedliche Hintergründe in die Optik- und Photonik-Community ein

David Hagan wird Vice President 2027 von SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik. Im Jahr 2028 wird er als President-Elect und 2029 als President der Gesellschaft fungieren. Das SPIE Board of Directors spielt eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, indem es Richtlinien und Strategien festlegt und für SPIE-Mitglieder relevante Aktivitäten durchführt.

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Top row, from left to right: David Hagan, Jim McNally, Mark Clampin. Bottom row, from left to right: Marla Dowell, Jana Kainerstorfer, Katie Schwertz

Julie Bentley, SPIE President 2026 und Professorin für Optik an der University of Rochester, gab die Namen der neu Gewählten auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 25. August während der SPIE Optics Photonics bekannt. Die Amtszeiten beginnen am 1. Januar 2027.

Zusätzlich zu seiner Tätigkeit bei CREOL (University of Florida, USA) ist Hagan seit 2017 SPIE Fellow. Seine Forschung konzentriert sich auf nichtlineare optische Materialien und hat zu weit verbreiteten Verfahren, neuen theoretischen Erkenntnissen und zahlreichen hochzitierten Publikationen geführt. Hagans Engagement umfasst die aktive Arbeit im Vorstand des Florida Photonics Cluster sowie im Board of Directors von SPIE und in den Ausschüssen für strategische Planung sowie Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem leitete er die Konferenz für nichtlineare optische Flüssigkeiten auf der SPIE Optics Photonics. Hagan möchte sich darauf konzentrieren, Konsens für eine nachhaltige globale Outreach-Initiative zu erzielen, um das Bewusstsein für Optik und Photonik zu schärfen, den Nachwuchs zu fördern und eine vielfältige, offene Gemeinschaft aufzubauen.

"Die Welt ist zunehmend auf Photonik angewiesen, und unsere größte Verantwortung besteht darin, dafür zu sorgen, dass die nächste Generation in der Lage ist, ihre Zukunft zu gestalten", sagt Hagan. "Es ist mir eine große Ehre, für SPIE tätig zu sein, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserer globalen Gemeinschaft die Wissenschaftler und Ingenieure zu inspirieren, auszubilden und zu befähigen, die diese Zukunft gestalten werden."

Seite an Seite mit Hagan wird Cather Simpson von der University of Auckland als SPIE President 2027 fungieren. Kyle Myers von Puente Solutions, LLC tritt in das Amt des President-Elect 2027.

SPIE Fellow Jim McNally, CEO von StratTHNK Associates, bekleidet seit 2023 das Amt des Sekretärs und Schatzmeisters von SPIE und wurde für eine weitere Amtszeit im Jahr 2027 gewählt. McNally wurde 2006 vom TIME-Magazin für seine Arbeit als Gründungs-CEO von TruTouch Technologies, Inc., das das weltweit erste nicht-invasive Produkt zur Alkoholmessung entwickelte, mit der Auszeichnung "Invention of the Year" geehrt.

Die vier neu gewählten Direktoren der Gesellschaft werden von 2027 bis 2029 eine Amtszeit von drei Jahren übernehmen:

Jana Kainerstorfer ist Professorin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Biomedical Engineering an der Carnegie Mellon University, USA, und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von CoMind Technologies im Vereinigten Königreich.

Katie Schwertz ist Senior Manager des Bereichs "Optical Assemblies Technology" bei Edmund Optics, USA, und wurde 2025 in die Liste "The Photonics100" von Electro Optics aufgenommen.

Marla Dowell ist Executive Director des EDGE Consortium und Gastprofessorin an der Thayer School of Engineering am Dartmouth College, USA. Sie wurde darüber hinaus mit dem NIST Allen V. Astin Award für ihre Führungsrolle im Bereich der Lasermesstechnik ausgezeichnet.

Mark Clampin ist stellvertretender Associate Administrator des Science Mission Directorate der NASA (National Aeronautics and Space Administration), USA, und wurde 2021 mit dem Presidential Meritorious Rank Award ausgezeichnet.

Der Nominierungsausschuss von SPIE nimmt fortlaufend Empfehlungen für die Wahlliste entgegen. Von den Direktoren, die für eine Dreijahresperiode gewählt werden, wird erwartet, dass sie jedes Jahr an drei Vorstandssitzungen teilnehmen und sich aktiv einbringen. Um eine Empfehlung einzureichen oder weitere Informationen zu erhalten, senden Sie eine E-Mail an governance@spie.org.

Über SPIE

SPIE ist die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik. Sie bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Experten aus der Wirtschaft zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technik zu fördern. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet sich mit der globalen Gemeinschaft durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichung von Konferenzbeiträgen, Büchern und Journalen in der SPIE Digital Library sowie Karriereförderung. In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 26 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community durch Interessenvertretung und Unterstützung wie Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Geschenke und die Entwicklung von Richtlinien für Politik investiert. Weitere Informationen finden Sie unter spie.org.

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