Der ehemalige Leiter der Produktentwicklung von Kinaxis und OpenText soll Netzwerkdaten, Unternehmensplattformen und intelligente Technologien im globalen Lieferkettennetzwerk von TrueCommerce zusammenführen

MÜNCHEN und PITTSBURGH, Aug. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, eine weltweit führende Plattform für die Vernetzung und Integration von Lieferketten, gab heute die Ernennung von Anthony Gallo zum Chief Product Officer bekannt. In dieser Funktion verantwortet Gallo die Produktstrategie sowie das Produktmanagement und -design der TrueCommerce-Plattform.

TrueCommerce betreibt ein globales Lieferkettennetzwerk, über das jährlich 600 Millionen Transaktionen abgewickelt werden und das Unternehmen in mehr als 40 Ländern mit deren Handelspartnern verbindet. Das Unternehmen investiert gezielt in die Zusammenführung von Netzwerkdaten, Unternehmensplattformen und KI, um Kunden über den reinen Dokumentenaustausch hinaus bei der Umsetzung intelligenterer und stärker automatisierter Prozesse in der Lieferkette zu unterstützen. Gallo wird die nächste Phase dieser Entwicklung maßgeblich vorantreiben.

"Anthony hat seine Karriere darauf ausgerichtet, zu zeigen, was sich durch intelligente Nutzung von Lieferkettendaten in Unternehmen erreichen lässt", sagt Bill Glass, CEO von TrueCommerce. "Seine Erfahrung auf ein Netzwerk unserer Größenordnung zu übertragen, ist entscheidend dafür, wie wir Konnektivität auch künftig in einen konkreten Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden verwandeln."

Unter Gallo wird sich die Produktstrategie insbesondere auf folgende Schwerpunkte konzentrieren:

KI-gestützter B2B-Commerce - Intelligente Commerce-Funktionen auf Basis der Transaktionsdaten aus dem Netzwerk sollen Kunden nicht nur den Dokumentenaustausch ermöglichen, sondern auch konkrete Empfehlungen liefern und Aktionen automatisiert auslösen

Noch engere Verzahnung von Netzwerk, Plattform und KI - Die Netzwerkdaten von TrueCommerce werden mit den ERP- und Unternehmenssystemen der Kunden verknüpft. So können intelligente Funktionen den gesamten geschäftlichen Kontext berücksichtigen, statt sich auf ein einzelnes maßgebliches System zu beschränken

Vertrauen und Governance auf Netzwerkebene - Datenherkunft, Auditierbarkeit und Kontrollmechanismen schaffen die Voraussetzungen dafür, dass KI-Ergebnisse gegenüber Kunden, Handelspartnern und Aufsichtsbehörden nachvollziehbar und überprüfbar sind





"Die wahre Stärke eines globalen Netzwerks liegt nicht allein in seiner Konnektivität. Sie entsteht vor allem durch die Möglichkeiten, die sich eröffnen, wenn Daten, Unternehmensplattformen und intelligente Technologien zusammenwirken", sagt Gallo. "TrueCommerce verfügt über die notwendige Reichweite des Netzwerks, ein starkes Team und enge Kundenbeziehungen, um die nächste Generation der Lieferkettenmodernisierung entscheidend mitzugestalten. Ich freue mich darauf, auf diesem Fundament aufzubauen und die weitere Entwicklung mit einem klaren Fokus auf Innovation voranzutreiben."

Gallo wechselt von Kinaxis zu TrueCommerce. Dort war er zuletzt als Vice President of Product Management, Platform Innovation tätig und trug dazu bei, die Supply-Chain-Planning-Plattform des Unternehmens zu einem globalen Geschäft auszubauen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Enterprise-SaaS- und Digitalplattformen und bringt umfassende Expertenkompetenz in den Bereichen KI, Decision Intelligence und digitale Kundenerlebnisse mit. Zuvor war Gallo Chief Product Officer bei Tenovos und hatte verschiedene Führungspositionen im Produktmanagement bei OpenText inne, unter anderem als Vice President of Product Management für die Experience Cloud. Als Inhaber von Patenten und ehemaliger Gründer kann Gallo auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Überführung neuer Technologien in skalierbare Lösungen zurückblicken, die Wachstum fördern und konkreten Mehrwert für Kunden schaffen.

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Lieferkette zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Über eine einzige Anbindung an unser leistungsstarkes globales Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI - sie erhalten Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme miteinander verbindet. Unsere cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste unterstützen Unternehmen dabei, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, optimierte Lieferprozesse und vereinfachte Abläufe zu realisieren.?Unsere E-Invoicing-Lösung unterstützt international tätige Unternehmen dabei, beim Versand elektronischer Rechnungen die jeweils geltenden lokalen Anforderungen zuverlässig einzuhalten. Mit über 30 Jahren Erfahrung und bewährten Partnerschaften unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Potenzial in der Lieferkette bereits heute auszuschöpfen und bereitet sie gleichzeitig mit unserem integrationsunabhängigen Netzwerk auf die Zukunft vor.?Deshalb vertrauen uns Tausende von Unternehmen - von KMU bis hin zu den globalen Fortune-100-Unternehmen - aus den unterschiedlichsten Branchen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.truecommerce.com.

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