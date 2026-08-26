Das James-Webb-Weltraumteleskop hat Wasser in der Staubhülle des alternden Sterns IRS 3 nachgewiesen. Das Objekt liegt nur 0,55 Lichtjahre vom supermassereichen Schwarzen Loch Sagittarius A* im Zentrum der Milchstraße entfernt. Was Wissenschaftler:innen daraus ableiten. Ein Team unter der Leitung des Astrophysikers Florian Peißker von der Universität Köln hat mithilfe des Webb-Teleskops eine überraschende Entdeckung gemacht. Wie in einer in der Fachzeitschrift ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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