Makler-Websites sind längst mehr als digitale Visitenkarten: Sie dienen als Kontaktpunkt, Beratungsplattform und Service-Tool. Gleichzeitig steigen die rechtlichen Anforderungen erheblich. Die Rechtsexperten Dennis Morgenstern und Florian Decker zeigen, wie sich Haftungsrisiken vermeiden lassen. Ein Artikel von Dennis Morgenstern LL.M. MBA, Wirtschaftsjurist und Geschäftsführender Gesellschafter bei Frame for Business GmbH, und Florian Decker, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz/Fachanwalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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