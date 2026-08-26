elumeo VIB Vermögen - zwei Smallcaps die heute Zahlen lieferten. Während elumeo seit Jahren mit dem Break-Even kämpft und seine strategie mehrfach anpassen musste, kam die VIB Vermögen eher unverschuldet durch den neuen Hauptaktionär Branicks Group, ehemals DIC Asset in Probleme. Die Frankfurter hatten die Mehrheit an der VIB in der Hochphase der Immobilienaktien zu einem sehr hohen Preis kreditfinanziert übernommen und kämpfen seitdem um eine Gesundung - auch zu Lasten der Beteiligung. Die VIB Vermögen musste dafür in den letzten Jahren einige "Käufe" und Verkäufe tätigen und der Mutter "aushelfen". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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