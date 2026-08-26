Vaduz (ots) -Im Landesmuseum wurde der Öffentlichkeit am Mittwoch, 26. August 2026, der Band Nr. 33 der Naturkundlichen Forschung im Fürstentum Liechtenstein über Fische, Krebse und Grossmuscheln vorgestellt. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Direktorin des Landesmuseums, Andrea Kauer Loens, die die über 70 anwesenden Personen begrüsste. Regierungschefin-Stellvertreterin und Umweltministerin Sabine Monauni betonte anschliessend in ihrer Rede, dass Fische, Krebse und Grossmuscheln wichtige Indikatorarten für intakte Gewässerlebensräume sind. Um diese Lebensräume für künftige Generationen zu erhalten und wiederherzustellen, sind Gewässerrenaturierungen umzusetzen sowie Nutzungskonflikte frühzeitig zu erkennen und geeignete Massnahmen etwa für Trockenperioden vorzubereiten.Zwei der Autoren des Werkes, Rainer Kühnis und Roland Jehle, stellten schliesslich die wichtigsten Ergebnisse der Forschungsarbeiten vor. Gemeinsam mit weiteren Experten untersuchten sie zwischen 2021 und 2025 an 105 Probestrecken mit einer Gesamtlänge von rund acht Kilometern das Vorkommen der Fische, Krebse und Grossmuscheln. Dadurch wurden die gewässerökologisch wichtigsten Fluss-, Bach- und Teichabschnitte Liechtensteins vollständig erfasst. Erstmals wurden zudem die Grossmuscheln in die Erhebung einbezogen.Die Verbreitung der Fische, Krebse und Grossmuscheln konzentriert sich insbesondere auf den Talraum mit seinen vielfältigen stehenden und fliessenden Gewässern. Die Artenzahl blieb gegenüber dem letzten Bericht von 2014 unverändert und umfasst weiterhin 26 Fisch- sowie zwei Krebsarten. Von den erstmals erfassten Grossmuscheln konnten drei Arten nachgewiesen werden.Der reich illustrierte Forschungsband Nr. 33 der Naturkundlichen Forschung im Fürstentum Liechtenstein kann ab sofort kostenlos beim Amt für Umweltschutz sowie beim Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft bezogen werden. Alternativ steht er auf der Internetseite des Amtes für Wald, Natur und Landwirtschaft zum Download bereit: https://www.llv.li/de/landesverwaltung/amt-fuer-wald-natur-und-landwirtschaft/publikationen/naturkundliche-forschungPressekontakt:Amt für UmweltschutzRoland Jehle, Abteilung Fischerei / GewässerökologieT +423 236 64 19Roland.Jehle@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941826