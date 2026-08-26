Vaduz (ots) -Am 26. August 2026 haben Aussenministerin Sabine Monauni und die Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika für Liechtenstein, Callista Gingrich, eine Absichtserklärung zur Einführung des Fulbright Specialist Program in Liechtenstein unterzeichnet. Damit erhält Liechtenstein Zugang zu einem international renommierten Austauschformat, das amerikanische Expertinnen und Experten für gezielte Kurzzeitprojekte ins Land bringt.Das Programm eröffnet Hochschulen und Forschungsinstitutionen sowie Einrichtungen aus dem Kultur-, Gesundheits- und Gesellschaftsbereich neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit führenden Expertinnen und Experten aus den USA. Künftig können über das Fulbright Specialist Program amerikanische Fachpersonen für zwei- bis sechswöchige Projektaufenthalte nach Liechtenstein eingeladen werden. Die Projekte werden von den liechtensteinischen Gastinstitutionen selbst vorgeschlagen und können somit gezielt auf ihre fachlichen Bedürfnisse ausgerichtet werden. Im Rahmen des Programms können die amerikanischen Fachpersonen unter anderem zu Forschung und Lehre, zur Ausrichtung von Workshops, zur Programmentwicklung oder zur fachlichen Beratung beigezogen werden.Fulbright Specialist-Programme bestehen bereits in mehreren europäischen Staaten. Diese Programme sind kurzfristige, projektbasierte Formate des traditionellen Fulbright-Programms, das seit 1946 zu den weltweit angesehensten akademischen Austauschprogrammen zählt.Die Einführung des Fulbright Specialist Program stellt einen wichtigen Meilenstein in der Bildungszusammenarbeit zwischen Liechtenstein und den USA dar. Das Programm schafft zusätzliche Möglichkeiten für die Zusammenarbeit liechtensteinischer Institutionen und Forschenden mit amerikanischen Expertinnen und Experten. Es leistet damit einen wichtigen Beitrag zur akademischen Vernetzung zwischen Liechtenstein und den USA sowie zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen.Weitere Informationen zum Fulbright Specialist Program finden sich unter der folgenden Homepage der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika für Liechtenstein: https://ch.usembassy.gov/fulbright-specialist-program/Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturMartin Frick, LeiterAmt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50martin.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941825