Das Buch stützt sich auf Chris Hewishs drei Jahrzehnte lange Führungserfahrung in der globalen Spieleindustrie und basiert auf der Theorie "Mieter vs. Eigentümer" sowie fünf Säulen für Skalierung und Erfolg

Xsolla, ein weltweit führendes E-Commerce-Unternehmen, kündigte heute Durable Advantage: Five Pillars of the Modern Game Business an, ein neues Buch von Chris Hewish, Präsident von Xsolla, das auf der Gamescom 2026 in Köln vorgestellt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260826716351/de/

Graphic: Xsolla

Die integrierte Strategie von Xsolla vereint globale Zahlungsabwicklung, Direct-to-Consumer-E-Commerce, Backend-Infrastruktur und KI-gestützte Entwicklungstools zu einem einheitlichen Betriebsmodell, das Studios dabei unterstützen soll, ihre Spiele effizienter auf den Markt zu bringen, zu betreiben und zu skalieren. Anstatt sich auf voneinander getrennte E-Commerce-, Engagement- und Backend-Systeme zu verlassen, können Entwickler neue Funktionen über eine gemeinsame Plattformgrundlage aktivieren, die die Komplexität reduziert, die Bereitstellung beschleunigt und eine tragfähigere Basis für langfristiges Wachstum schafft. Das strategische Rahmenwerk hinter dieser Vision wird in Durable Advantage dargelegt.

"Es gibt zwei Arten von Spieleunternehmen: Mieter und Eigentümer", sagte Hewish. "Mieter entwickeln gute Spiele und vertreiben sie über Plattformen, die sie nicht kontrollieren, wobei sie den Erfolg anhand von Downloads und Start-Rankings messen. Eigentümer verwalten ihre eigenen Spielerbeziehungen, ihren Handel und ihre Daten selbst und wandeln diese Vorteile in Wert um, der sich im Laufe der Zeit vervielfacht."

Auf der Grundlage von mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Videospielbranche vertritt das Buch eine unbequeme These: Viele der sichtbarsten Erfolge der Branche gehören zu den schwächsten Unternehmen, und die Studios, die einen dauerhaften Unternehmenswert aufbauen, sind oft diejenigen, über die niemand spricht.

Das Durable-Advantage-Konzept basiert auf fünf Säulen, die sich mit den strukturellen Herausforderungen befassen, denen Spieleunternehmen beim Wachstum gegenüberstehen: die Schaffung eines einheitlichen Betriebsmodells, die globale Expansion, der Aufbau direkter Beziehungen zu den Spielern und die Vereinfachung der Betriebsabläufe. Zusammen bilden diese Säulen einen Fahrplan, der Studios dabei hilft, sich von der vorwiegenden Abhängigkeit von Drittanbieterplattformen wegzuentwickeln und mehr Kontrolle über ihren Handel, ihre Kundenbeziehungen und ihren langfristigen Unternehmenswert zu erlangen.

Das Buch beziffert den Einsatz in konkreten Zahlen. Ein Spiel, das jährlich 200 Millionen US-Dollar einbringt, gibt davon rund 60 Millionen US-Dollar an Plattformen ab bei einer üblichen Gebühr von 30 Prozent. Über einen Zeitraum von zehn Jahren beläuft sich dieser Posten auf 600 Millionen US-Dollar genug, um neue Studios, eigene IP und den Betrieb über Jahre hinweg zu finanzieren. Im Zeitalter des stationären Handels deckte diese Gebühr die Kosten für Herstellung, Regalfläche und Vertrieb. In einem Unternehmen, das auf wiederkehrenden digitalen Einnahmen basiert, so argumentiert Hewish, gilt dieselbe Gebühr nun für jede Transaktion während der gesamten Spielerdauer unabhängig davon, ob die Plattform dazu beigetragen hat oder nicht.

Hewish veranschaulicht diesen Punkt anhand seiner eigenen Erfahrung. Er brachte ein Handyspiel auf den Markt, das innerhalb weniger Monate 100 Millionen Downloads überschritt, musste jedoch mit ansehen, wie es zusammenbrach, sobald die Werbung eingestellt wurde, weil das Unternehmen nie die Beziehung zu den Spielern besaß, die es erreicht hatte. Die Downloads waren echt. Das nachhaltige Geschäft war es jedoch nicht. Was ein Studio behält, sind sein Kontosystem, sein E-Commerce und sein direkter Draht zu den Spielern. Ein Studio, das diese von Anfang an besitzt, erreicht seine Spieler direkt, anstatt einer Plattform 30 Prozent zu zahlen, um Zugang zu einem Publikum zu erhalten, das es sich bereits selbst erarbeitet hat.

"Die nächste Generation erfolgreicher Spieleunternehmen wird sich nicht nur durch die Qualität ihrer Spiele auszeichnen, sondern auch durch die Stärke der Geschäftssysteme, die sie unterstützen", sagte Hewish. "Unsere integrierte Handelsplattform bietet Studios eine besser vernetzte Grundlage für Zahlungen, Spielerbeziehungen, Live-Betrieb und Monetarisierung und hilft ihnen so, langfristig effizienter zu skalieren."

Hewish wird am Mittwoch, dem 26. August, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr MESZ eine Keynote auf der gamescom halten, in der er erläutern wird, wie sich das Durable-Advantage-Framework in eine integrierte Handelsstrategie für moderne Spieleunternehmen umsetzen lässt. Xsolla wird außerdem seine Plattform präsentieren und die Besucher an seinem gamescom-Stand begrüßen.

"Durable Advantage" wird als gedruckte und digitale Ausgabe erhältlich sein. Exemplare sind zudem vom 26. bis 30. August 2026 am gamescom-Stand von Xsolla in Köln erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://xsolla.pro/077b7c

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

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