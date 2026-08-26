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Mit 4,17 $ EPS im Q2 hat der Bekleidungshändler die Erwartung (knapp 2 $) pulverisiert. "ANF" (NYSE-Kürzel) steigt im US-Handel immer weiter auf inzwischen fast 41 %.Allerdings: Der Konzern (mehr als 750 Stores) profitierte von 100 Mio. $ Rückerstattungen im Zusammenhang mit Zöllen (1,75 $ je Aktie).Der Umsatz stieg um 4,8 % (zum Vorjahresquartal) auf 1,267 Mrd. $. Die inzwischen etwas umsatzgrößere Marke Hollister wuchs leicht um 2,0 %. Für den Schwung sorgte aber die namensgebende Marke mit + 8,1%. A&F trug im Quartal 47 % der Erlöse.CEO Fran Horowitz: Es war das umsatzreichste Q2 der Firmenhistorie sowie Wachstumsquartal 15 in Folge. Der CEO beschrieb Umsatzdynamik in Nord- und Südamerika (+ 5 %) sowie verbesserte Trends in EMEA (+ 2 %). In APAC (Asien-Pazifik) galt + 19 %.Im Gesamtjahr soll das EPS 13,10 bis 13,60 $ betragen. Hier hatten Analysten bisher 10,40 $ angesetzt und das Management 10,20 bis 11,00 $. Die Q3-Gewinnprognose lautet 2,90 bis 3,20 $ statt 2,80 $ (bisheriger Konsens).Schneller Analyst: UBS blieb beim Kursziel 153 $. Dieser Kurs ist momentan fast erreicht. Auch die Aussicht auf Aktienrückkäufe von rund 500 Mio. $ trägt zur heutigen Euphorie bei.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.