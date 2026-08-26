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Dow Jones News
26.08.2026 18:45 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Zyklische Aktien favorisiert

DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Zyklische Aktien favorisiert

DOW JONES--Mit kleinen Gewinnen haben sich die europäischen Aktienmärkte aus dem Mittwochhandel verabschiedet. Zwischenzeitlich hatte es nach einem erfolgreicheren Tag ausgesehen, allerdings bröckelten am Nachmittag die Gewinne immer weiter ab. Der DAX ging mit einem Miniplus von 0,1 Prozent auf 26.286 Punkte aus dem Tag, der Euro-Stoxx-50 schloss 0,2 Prozent höher.

Für etwas Gegenwind sorgte im späten Handel der Ölpreis. Zunächst war der Brent-Ölpreis mit Berichten über eine temporäre Wiederöffnung der Straße von Hormus durch den Iran und Oman um rund 3 Prozent noch weiter abgerutscht. Am Nachmittag wurde der Rückgang dann aber fast komplett wieder aufgeholt.

Leichter Gegenwind kam auch vom Anleihemarkt. Nach dem Rückgang der Renditen an den Vortagen legten sie im Tagesverlauf kontinuierlich zu. Die deutsche Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 3,24 Prozent.

Mit Spannung erwartete neue US-Inflationsdaten verpufften weitgehend, weil der Anstieg der Kernrate mit 3,3 Prozent im erwarteten Rahmen ausfiel. Sie liegt damit aber weiter klar über dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent, spricht also tendenziell für steigende Leitzinsen. Im Blick haben Börsianer nun den Freitag, wenn die Rede des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf dem Programm steht. Von ihr erhofft man sich neue Erkenntnisse zur Inflationsbekämpfung.

Für Zurückhaltung könnten die am späteren Abend anstehenden Geschäftszahlen der KI-Ikone Nvidia gesorgt haben. Die zentrale Frage ist die nach der Nachhaltigkeit der immensen KI-Investitionen weltweit und nach deren Rentabilität.

Unternehmensnachrichten waren weiter rar. SAP führten mit einem Minus von 2,9 Prozent die Verliererliste im DAX an. Die UBS hatte die Aktie auf "Neutral" nach "Kaufen" abgestuft, unter anderem mit dem Verweis auf fehlende kurzfristige KI-Kurstreiber. Im Sektor standen aber auch andere Werte unter Druck: Nemetschek fielen um 1,4 und Atoss Software um 1,6 Prozent. In London ging es für Sage um 3,8 Prozent nach unten, in Paris für Capgemini um 2,7 Prozent.

Aufwärts ging es mit den Kursen der Stahlaktien nach zuletzt wieder besseren Konjunkturdaten, wie dem deutschen Ifo-Index. Thyssenkrupp legten um 5,5 Prozent zu, Salzgitter sogar um 9,1 Prozent. Arcelormittal stiegen um 3,2 Prozent und in Wien Voestalpine um 4,1 Prozent, Ein Händler sprach von "Konjunkturoptimismus auf fast ganzer Breite". Auch Werte rund um Bau und Dienstleistungen zogen kräftig an. Heidelberg Materials stiegen um 5,2 Prozent oder Bilfinger um 4,2 Prozent. In Zürich legten Holcim um 3,7 Prozent zu, in Mailand Buzzi um 3,2 Prozent.

Siemens Energy schlossen 1,1 Prozent schwächer nach der Mitteilung, das industrienahe Geschäfte rund um Dampfturbinen und Kompressoren ausgliedern zu wollen. "Wenn wir unsere Struktur nicht verändern, begrenzen wir die Möglichkeiten von Transformation of Industry", sagte Konzernchef Christian Bruch. Für die Analysten von RBC kam dies nicht überraschend. "Wir gehen davon aus, dass eine Dekonsolidierung dazu beitragen würde, die Siemens-Energy-Story zu vereinfachen und den Fokus auf das Kerngeschäft mit Gas und Netzen zu richten", hieß es. Am Dienstag war die Aktie mit entsprechenden Pressemeldungen noch etwas deutlicher gestiegen.

Geschäftszahlen und bestätigter Ausblick von Aroundtown fielen laut JP Morgan weitgehend den Erwartungen entsprechend aus. Das Immobilienunternehmen fuhr im ersten Halbjahr gleichbleibende Mieteinnahmen und ein stabiles operatives Ergebnis ein und bestätigte den Ausblick. Die Aktie schloss knapp 1 Prozent fester. 

Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.471       +0,2         +11,5 
Stoxx-50        5.495       -0,0         +11,8 
Stoxx-600        656       -0,0         +10,9 
DAX          26.286       +0,1          +7,3 
FTSE-100 London    10.886       -0,1          +9,6 
CAC-40 Paris      8.439       +0,3          +3,6 
AEX Amsterdam     1.108       -0,1         +16,5 
ATHEX-20 Athen     6.788       +1,3         +26,9 
BEL-20 Brüssel     5.835       +0,5         +14,9 
BUX Budapest     151.539       -0,5         +36,5 
OMXH-25 Helsinki    6.491       +0,0         +13,8 
OMXC-20 Kopenhagen   1.662       -0,7          +3,4 
PSI 20 Lissabon    9.445       +0,0         +14,3 
IBEX-35 Madrid    20.057       +0,1         +15,9 
FTSE-MIB Mailand   52.720       +0,3         +17,3 
OBX Oslo        2.024       -0,1         +26,7 
PX Prag        2.804       +0,3          +4,4 
OMXS-30 Stockholm   3.318       +0,2         +15,1 
WIG-20 Warschau   153.418       +0,7         +30,0 
ATX Wien        6.672       +1,3         +25,3 
SMI Zürich      14.525       +0,1          +9,5 
* gerundet 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00 
EUR/USD     1,1652  -0,2  -0,0022     1,1674   1,1671 
EUR/JPY     185,68  -0,1  -0,1500     185,83  185,9100 
EUR/CHF     0,9386  +0,4  0,0033     0,9353   0,9365 
EUR/GBP     0,8568  +0,2  0,0016     0,8552   0,8559 
USD/JPY     159,34  +0,1  0,1800     159,16  159,2700 
GBP/USD     1,3594  -0,4  -0,0055     1,3649   1,3631 
USD/CNY     6,7225  +0,0  0,0022     6,7203   6,7203 
USD/CNH     6,7234  +0,1  0,0067     6,7167   6,7179 
AUS/USD     0,7169  +0,1  0,0009      0,716   0,7153 
Bitcoin/USD  78.087,22  -0,2  -124,96    78.212,18 79.117,76 
 
 
ROHOEL     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     82,88  +0,6   0,52      82,36 
Brent/ICE     89,01  +0,5   0,43      88,58 
 
 
Metalle     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.598,19  -1,3  -58,40    4.656,59 
Silber      67,93  -1,0   -0,71      68,64 
Platin     1.838,08  -1,1  -19,52    1.857,60 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 26, 2026 12:13 ET (16:13 GMT)

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