Stuttgart/Baden-Baden/Mainz (ots) -Der ehemalige Tatort-Kommissar Andreas Hoppe ist tot. Er spielte von 1996 bis 2018 den Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener SWR-"Tatort" an der Seite von Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal.Stuttgart. Der beliebte Schauspieler und ehemalige Tatort-Kommissar Andreas Hoppe ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Management dem SWR. Der "Tatort - Kopper" war der letzte Einsatz von Andreas Hoppe als Mario Kopper nach 21 Jahren und insgesamt 57 Filmen an Lena Odenthals Seite.Tatort-Kommissarin Ulrike Folkerts:"Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein Kollege und Freund Andi verstorben ist. Uns verbinden nicht nur 21 Jahre 'Tatort' Ludwigshafen, Lena und Kopper, wir kannten uns bereits aus den Jahren 1982 bis 1986, waren wir doch an der selben Schauspielschule, in der selben Schauspielklasse, haben zusammen die ersten Schritte Richtung Bühne gewagt, uns schließlich beim 'Tatort' wiedergefunden! Ich kann sagen, ich kannte ihn wirklich gut, und er mich. Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten ... Eine tiefe Freundschaft war das ... Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ! Mein tiefes Mitgefühl für all diejenigen, die zuletzt ganz nah bei Dir waren! Ciao Kopper"Auch Annalena Schmidt, Peter Espeloer und Lisa Bitter erinnern sich mit großer Wertschätzung und mit Trauer an Andreas Hoppe als langjährigen Schauspielkollegen und "Tatort"-Weggefährten.SWR Intendant Kai Gniffke:"Mehr als zwei Jahrzehnte hat Andreas Hoppe alias Mario Kopper den SWR-Tatort bereichert und geprägt: Nahbar, glaubwürdig und immer mit dem Herz am rechten Fleck. Sein Tod macht uns tieftraurig. Wir sind bestürzt, dass dieser großartige Schauspieler und Künstler so früh von uns gegangen ist."Vita Andreas Hoppe:Andreas Hoppe wurde am 1. Juni 1960 in Berlin geboren. Von 1982 bis 1986 studierte er an der Hochschule für Musik und Tanz Hannover und lernte dort seine spätere "Tatort"-Partnerin Ulrike Folkerts kennen. Parallel wirkte Hoppe in zahlreichen Theateraufführungen des Staatstheaters Hannover mit, in den frühen 90er Jahren gehörte er zu den Ensembles verschiedener Theater in Berlin. Im Fernsehen war Hoppe zu Beginn in kleineren Rollen von Krimiserien zu sehen. Seinen ersten Auftritt im "Tatort" Ludwigshafen an der Seite von Ulrike Folkerts hatte er im 1996 ausgestrahlten Fall "Der kalte Tod". Als Kommissar Mario Kopper war er in insgesamt 57 Folgen als Partner und verlässlicher Freund von Kommissarin Lena Odenthal, später sogar als ihr WG-Mitbewohner zu sehen. Nach 21 Jahren Dienstzeit endete Hoppes "Tatort"-Zeit Anfang 2018 mit dem Fall "Tatort - Kopper".ProgrammänderungZum Gedenken an Andreas Hoppe sendet der SWR im FernsehenMittwoch, 26. August 202622:00 Uhr: "Tatort - Kopper"Und in der ARD MediathekNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Stefanie Zenke, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6340468