DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

FBI zerschlägt weitverzweigtes, mit China verbundenes Hacker-Netzwerk

US-Behörden haben nach eigenen Angaben eine mit China verbundene Hackeroperation vereitelt, die in Netzwerke der US-Regierung und kritische Infrastrukturen eingebrochen war. Die Spuren seien dabei über ein globales Netzwerk aus gehackten Geräten, Cloud-Computing-Infrastruktur und sogar geheimen Netzwerken verwischt worden. Das Ziel sei gewesen, sich unter den legitimen Netzwerkverkehr zu mischen, um die Hackeraktivitäten schwer nachverfolgbar zu machen, teilten die US-Bundespolizei FBI und die Nationale Sicherheitsbehörde mit. Die Hackergruppe habe Software-Schwachstellen ausgenutzt, um Cyberangriffe auf US-Regierungsbehörden, Energieversorger und Krankenhausnetzwerke zu starten.

Inflationsproblem der Fed hielt sich im Juli hartnäckig

Die Wirtschaft hat immer noch etwas Rückenwind - und ein hartnäckiges Inflationsproblem. Das ist die Ausgangslage für Fed-Chairman Kevin Warsh vor seiner wichtigen Rede in Jackson Hole am Freitagmorgen. Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der Preisindex für persönliche Konsumausgaben, verharrte im Juli bei 3,7 Prozent beziehungsweise bei 3,3 Prozent ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise. Das Inflationsziel der Zentralbank von 2 Prozent bleibt angesichts des Preisdrucks durch den Iran-Konflikt, den KI-Boom und die Zölle der Trump-Regierung frustrierend außer Reichweite. Der bekanntere Verbraucherpreisindex wies für Juli eine moderatere Inflation aus. Aufgrund seines abweichenden Messansatzes ist der PCE-Index in diesem Jahr jedoch deutlich stärker gestiegen.

Von der Fed bevorzugtes Inflationsmaß bleibt über dem Zielbereich

Der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Indikator für den monatlichen Preisanstieg ist im vergangenen Monat gestiegen und liegt weiterhin über dem von der Zentralbank angestrebten Zielbereich. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ist im Juli um 0,2 Prozent gestiegen, nach einem Rückgang von 0,1 Prozent im Juni, wie das Handelsministerium mitteilte. Klammert man die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie aus, so stieg der Kern-PCE-Index um 0,2 Prozent. Im Jahresvergleich ist der PCE-Index um 3,7 Prozent gestiegen. Die Kerninflationsrate des PCE auf 12-Monats-Sicht legte um 3,3 Prozent zu.

US-Kern-PCE-Preisindex steigt im Juli um 3,3% zum Vorjahr - Wert in historischer WSJ-Prognosespanne

Der Kernindex für die persönlichen Konsumausgaben ist im Juli um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit lag er innerhalb einer Spanne historischer Prognosen des Wall Street Journal für diesen Indikator, wie aus den Daten des Bureau of Economic Analysis des US-Handelsministeriums hervorgeht. Der Anstieg des Kernindex für die persönlichen Konsumausgaben, der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, um 3,3 Prozent im Jahresvergleich entsprach den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen.

BIP-Wachstum im zweiten Quartal in zweiter Schätzung unverändert bei 1,5 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 auf das Jahr hochgerechnet um 1,5 Prozent gewachsen. Dies teilte das Handelsministerium in einer aktualisierten Schätzung mit und bestätigte damit den ersten im Vormonat veröffentlichten Bericht. Die Aktualisierung enthielt nur geringfügige Korrekturen der ursprünglichen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal. Sie zeigten weiterhin eine Wirtschaft, die in einem moderaten Tempo wächst, angetrieben von soliden Konsumausgaben und Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Importe ausländischer Produkte und ein leichter Rückgang der Staatsausgaben belasten die BIP-Gesamtzahl. Die realen Endverkäufe an private inländische Käufer, eine Datenkomponente, die Staatsausgaben und Handel ausklammert, um die private Binnenwirtschaft besser zu messen, wuchsen im zweiten Quartal mit 4,2 Prozent deutlich stärker. Dies ist eine Verbesserung gegenüber den ursprünglich gemeldeten 3,9 Prozent.

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im Juli stärker als erwartet

Die Nachfrage nach langlebigen Gütern in den USA ist im Juli stärker als erwartet gestiegen. Dies geht aus Daten hervor, die vom US-Handelsministerium veröffentlicht wurden. Die Gesamtaufträge für langlebige Güter - dazu zählen Waren mit einer Lebensdauer von drei oder mehr Jahren - legten im Juli um 1,1 Prozent auf 339,3 Milliarden US-Dollar zu. Im Juni war noch ein Anstieg von 0,5 Prozent verzeichnet worden. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,5 Prozent erwartet. Angeführt wurde der Anstieg von Transportausrüstungen, die um 2,3 Prozent zulegten, nachdem sie in den beiden Vormonaten gefallen waren. Die Neuaufträge seien ohne Transportmittel um 0,4 Prozent und ohne den Verteidigungssektor um 1,3 Prozent gestiegen, so das Handelsministerium.

US-Rohöllagerbestände steigen weniger stark als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 21. August leicht ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,095 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 4,405 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,536 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,688 Millionen gestiegen waren. Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.

DJG/DJN/sha

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August 26, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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