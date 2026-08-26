VirTus Respiratory Research Ltd, eine auf Atemwegserkrankungen spezialisierte Auftragsforschungsorganisation (CRO), die von den Forschern Professor Sebastian Johnston und Dr. Michael Edwards vom Imperial College London gegründet wurde, hob heute ihre Rolle bei der präklinischen Entwicklung von APL-10456 von Apollo Therapeutics und dem Imperial College London hervor, nachdem positive erste Daten aus der klinischen Phase-1-Studie des Impfstoffs bekannt gegeben wurden.

VirTus arbeitet seit mehr als fünf Jahren am APL-10456-Programm und hat über 20 präklinische Studien durchgeführt, um die Auswahl, Entwicklung und Weiterentwicklung des Impfstoffkandidaten zu unterstützen und dabei die artenübergreifende Immunogenität und Wirksamkeit zu testen. Diese Arbeit umfasste die Bewertung der Wirksamkeit mehrerer Impfstoffkandidaten in Mausmodellen einer Rhinovirus-Infektion, was zur Auswahl von APL-10456 und zur Erarbeitung eines frühen Proof-of-Concept beitrug sowie präklinische Belege lieferte, die den Übergang in die erste klinische Entwicklung am Menschen ermöglichten.

APL-10456 ist ein First-in-Class-Impfstoff auf Basis adjuvanter rekombinanter Proteinuntereinheiten, der zur Vorbeugung von durch Rhinoviren ausgelösten Exazerbationen der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und von Asthma entwickelt wurde. Die Entwicklung eines breit wirksamen Rhinovirus-Impfstoffs war in der Vergangenheit eine Herausforderung, da es etwa 180 genetisch unterschiedliche Rhinovirus-Stämme in drei Spezies gibt RV-A, RV-B und RV-C.

Apollo hat bekannt gegeben, dass die Rekrutierung und Verabreichung im Rahmen der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-1-Studie zu APL-10456, an der 144 gesunde Teilnehmer teilnahmen, abgeschlossen ist. Erste Daten aus Teil A der Studie zeigten, dass eine Einzeldosis gut vertragen wurde und eine hohe Immunogenität aufwies, wodurch eine Serokonversion sowie Th1-polarisierte, kreuzreaktive zelluläre Immunantworten gegen alle drei Rhinovirus-Arten induziert wurden.

Diese ersten Ergebnisse am Menschen stimmen mit zuvor berichteten präklinischen Daten überein, die eine breite stammübergreifende Immunität und eine schnelle Clearance heterotypischer Rhinoviren belegen, und stellen einen wichtigen Meilenstein bei der Übertragung des APL-10456-Programms von der präklinischen Forschung in die klinische Entwicklung dar.

Professor Sebastian Johnston, Mitbegründer und Chief Medical Officer von VirTus Respiratory Research sowie Professor für Atemwegsmedizin und Allergologie am National Heart and Lung Institute des Imperial College London, sagte:

"Rhinovirus-Infektionen sind aufgrund der rund 180 antigenisch unterschiedlichen Stämme nach wie vor ein schwer zu erreichendes Ziel für die Impfstoffentwicklung, obwohl sie für Menschen mit Asthma und COPD eine erhebliche Belastung darstellen. Nach unseren entscheidenden präklinischen Studien bei VirTus ist es äußerst ermutigend zu sehen, dass APL-10456 nun vielversprechende klinische Daten beim Menschen liefert, und wir sind stolz darauf, zur Entwicklung des Programms beigetragen zu haben. Genau diese Art von translationaler Forschung wollten wir mit der Gründung von VirTus unterstützen."

Die Fortschritte von APL-10456 belegen die Fähigkeit von VirTus, die Entwicklung von Arzneimitteln und Impfstoffen für Atemwegserkrankungen von frühen präklinischen Studien bis zum Proof-of-Concept zu unterstützen. Dabei werden spezialisierte Modelle für virale Atemwegsinfektionen eingesetzt, um vielversprechende therapeutische Ansätze zu bewerten, bevor sie in Studien am Menschen übergehen.

Über VirTus

VirTus Respiratory Research Ltd ist eine Auftragsforschungsorganisation (CRO), die gemeinsam von Professor Sebastian Johnston und Dr. Michael Edwards, beide vom Imperial College London, Großbritannien, geleitet wird. VirTus hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung und Prävention von Atemwegsvirusinfektionen zu beschleunigen, die die Hauptursache für akute Schübe (Exazerbationen) bei chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma, COPD und Bronchiektasie sind. VirTus führt sowohl präklinische als auch klinische Studien der frühen Phasen durch und hat sich auf präklinische Studien sowie Virus-Expositionsmodelle am Menschen spezialisiert, um qualitativ hochwertige Daten zu generieren, die den Fortschritt neuer Therapeutika in spätere Entwicklungsphasen unterstützen.

VirTus Respiratory Research

Über Rhinoviruses

Rhinovirus-Infektionen sind weltweit die häufigste Ursache für virale Atemwegsinfektionen und die Hauptursache für Erkältungen. Während sie bei gesunden Personen in der Regel mild verlaufen, sind Rhinovirus-Infektionen ein wesentlicher Auslöser für Exazerbationen bei chronischen Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD, was zu einer erhöhten Morbidität und einer stärkeren Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führt. Trotz ihrer erheblichen klinischen Auswirkungen gibt es derzeit keine zugelassenen zielgerichteten antiviralen Therapien oder Impfstoffe gegen Rhinovirus-Infektionen, was einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf verdeutlicht.

Über Imperial College London

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Das 1907 gegründete Imperial baut auf einer bedeutenden Vergangenheit auf, in der es Pionierarbeit bei der Entwicklung von Penicillin, Holografie und Glasfasertechnik geleistet hat. Heute verbindet das Imperial herausragende Lehre, erstklassige Einrichtungen und eine Tradition interdisziplinärer Arbeit, um wissenschaftliche Kreativität zu fördern.

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