Die Ernennungen in Führungspositionen tragen zur Kontinuität und zur Umsetzung der strategischen Ziele in den weltweiten Geschäftsbereichen von Copeland bei

Copeland, ein weltweit tätiger Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen, gab heute bekannt, dass Gwen Cheramy am 1. Oktober 2026 als Präsidentin des Europa-Geschäfts in das Unternehmen eintreten wird und dass Sandro Matic am 1. September 2026 die Rolle des Präsidenten des Amerika-Geschäfts übernehmen wird. Matic wird das Europa-Geschäft bis zum Eintritt von Cheramy bei Copeland zwischenzeitlich weiterhin leiten.

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Sandro Matic, President, Americas for Copeland

"Sandro und Gwen sind beide bewährte Führungskräfte, die in unserer Branche nachweislich Erfolge vorweisen können", sagte Ross B. Shuster, CEO von Copeland. "In ihren neuen Funktionen werden sie eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Kollegen vor Ort anzuleiten, unsere Kunden zu unterstützen und die strategischen Prioritäten von Copeland in ihren jeweiligen Regionen voranzutreiben, während sie gleichzeitig zur Umsetzung unserer globalen Strategie beitragen."

Matic trat 2011 in das Unternehmen ein, zunächst bei Emerson, und blieb Copeland auch nach dessen Ausgliederung und Gründung als eigenständiges Unternehmen treu. Im Laufe seiner Karriere hat er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Betrieb, Produktmanagement und allgemeine Geschäftsführung bekleidet und war zuletzt als Präsident für Europa bei Copeland tätig. Er hat einen Global Executive MBA der IE Business School in Spanien und einen Bachelor-Abschluss in Internationaler Betriebswirtschaftslehre der RheinMain-Hochschule in Deutschland.

Cheramy bringt mehr als mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung zu Copeland mit, und zwar in den Bereichen kaufmännischer Betrieb, Unternehmensführung und strategische Planung, darunter die Verantwortung für große, länderübergreifende Industrie- und Technologieunternehmen in Europa und auf globalen Märkten. Sie hat einen MBA vom Institut Supérieur du Commerce in Frankreich und einen Bachelor-Abschluss in Marketing von der University of Hertfordshire im Vereinigten Königreich.

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Über Copeland:

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen mit mehr als 200 Millionen Installationen weltweit. Wir bieten Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK), Kühlkette und industrielle Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und rund 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern treiben wir die Energiewende und die Umstellung auf neue Kältemittel voran und sorgen gleichzeitig für den Schutz hochwertiger, leicht verderblicher Produkte dabei arbeiten wir weltweit mit unseren Kunden zusammen, um ihnen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter copeland.com.

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