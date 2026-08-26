Die Pure Lithium Corporation, ein vertikal integriertes Unternehmen für Lithium-Metall-Batterietechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass die Advanced Anode-Batterie, eine speziell für extrem lange Zyklen entwickelte Technologie, mehr als 9.315 Zyklen erreicht hat. Die Zellen durchlaufen derzeit weitere Zyklen im Labor des Unternehmens.

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Soweit dem Unternehmen bekannt ist, hat keine andere derzeit in der Entwicklung befindliche Lithium-Metall-Batterie unter vergleichbaren Testbedingungen derartige Ergebnisse erzielt.

Die Leistung der Batterie des Unternehmens, die bei vernachlässigbarem Kapazitätsverlust erzielt wurde, übertrifft die heutigen Anforderungen an die Zyklenfestigkeit kommerzieller Lithium-Ionen-Batterien in zahlreichen Anwendungsbereichen bei weitem, in denen die Leistung abhängig von der jeweiligen Anwendung typischerweise zwischen 250 und 2.000 Zyklen liegt. Diese Ergebnisse wurden bei einer Entladetiefe von 100 und Laderaten von 1C:1C erzielt.1

"Die Ergebnisse zur Zyklenstabilität von Pure Lithium sind disruptiv. Die Zyklenlebensdauer ist der wichtigste Einzelfaktor für die Stromgestehungskosten der Energiespeicherung (Levelized Cost of Storage, LCOS). Die Zyklenlebensdauer von Pure Lithium hat das Potenzial, die LCOS um 75 zu senken", so Emilie Bodoin, Gründerin, Chairman und CEO von Pure Lithium. "Die Zyklenleistung von Pure Lithium ermöglicht ein breites Spektrum an Anwendungen, die von konkurrierenden Herstellern von Lithium-Metall-Batterien bislang nicht abgedeckt werden, darunter Energiespeicher im Netzmaßstab, Rechenzentren und Elektrofahrzeuge. Unsere Leistung von mehr als 9.315 Zyklen zeigt uns, dass nun endlich Lithium-Metall-Batterien für diese Märkte einsatzbereit sind."

Lithium-Metall-Batterien galten lange Zeit als der "heilige Gral" der Energiespeicherung. Lithium ist das leichteste Metall im Periodensystem und das Anodenmaterial mit der höchsten Energiedichte, das die zehnfache Energiedichte der in heutigen Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Graphitanode aufweist. Durch den Ersatz der Graphitanode durch Lithiummetall lässt sich die Energiedichte verdoppeln und das Gewicht sowie die Kosten können erheblich gesenkt werden. Die Zyklenlebensdauer war bislang das größte Hindernis für die Kommerzialisierung der Lithium-Metall-Batterie, doch Pure Lithium hat dieses Problem erfolgreich gemeistert.

Am 6. Januar 2025 veröffentlichte Pure Lithium zuletzt eine Pressemitteilung zur Leistung seiner Batterie. Damals erreichte das Unternehmen bei einer Entladetiefe von 100 und einer Entladerate von 1C:1C über 2.200 Zyklen, während die Kapazität bei über 80 blieb damals beispiellose Ergebnisse. Diese Batterie verfügte über eine Anode, die mit dem Ziel entwickelt worden war, 1.000 Zyklen zu erreichen.

Frau Bodoin fügte hinzu: "Pure Lithium hört nie auf, neue Innovationen zu entwickeln. Mit unserer Advanced Anode-Technologie haben wir nun sogar unsere ursprünglichen Ziele übertroffen und erschließen Märkte, die über die Nischenanwendungen mit hohem Energiebedarf hinausgehen, die traditionell mit Lithium-Metall-Batterien in Verbindung gebracht werden."

"Wir haben bei der Kommerzialisierung der Lithium-Metall-Batterie einen auf den Grundprinzipien basierenden Ansatz verfolgt. Anstatt uns auf eine einzelne Komponente zu konzentrieren, haben wir zunächst den gesamten Herstellungsprozess der Lithium-Metall-Batterie neu konzipiert und dabei die Anode, den Elektrolyten, die Zellarchitektur sowie die Materialversorgungskette neu gestaltet. Genau dieser mutige Ansatz zur Kostensenkung und Leistungssteigerung ist erforderlich, um diese Batterie kommerziell nutzbar zu machen."

Über die Pure Lithium Corporation

Pure Lithium ist ein Unternehmen, das Lithium-Metall-Batterien der nächsten Generation herstellt. Seine patentierte, vertikal integrierte Technologie kombiniert Lithium-Metall-Gewinnung, Anodenproduktion und Batteriefertigung unter einem Dach. Die Lithium-Metall-Batterie des Unternehmens zeichnet sich durch eine im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien erheblich verbesserte Leistung aus. Die Batterie von Pure Lithium enthält weder Graphit noch Kobalt, Nickel oder Mangan und wurde entwickelt, um eine von der chinesischen Dominanz unabhängige Lieferkette zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.purelithium.io und per E-Mail an info@purelithium.io.

1 Die stärkeren Schwankungen in den frühen Phasen der Zyklen waren auf die fehlende Temperaturregelung und mehrere Stromausfälle im Labor 1.0 von Pure Lithium in Boston zurückzuführen. Das neue Labor des Unternehmens in Chicago erfüllt jedoch alle Anforderungen.

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