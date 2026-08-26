Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat einmal mehr eindringlich vor Risiken durch KI gewarnt. Die Menschheit brauche einen Plan für die Begrenzung möglicher Gefahren durch die Technologie. Auch eine Robotersteuer brachte Gates ins Spiel. Bill Gates, Mitbegründer des Softwarekonzerns Microsoft und mittlerweile Multimilliardär und Philanthrop im Ruhestand, blickt eigentlich positiv auf das bevorstehende KI-Zeitalter. Allerdings warnt Gates immer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n