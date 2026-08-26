Vor einem drohenden Prozess wegen möglicher Gefahren für Jugendliche durch seine Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram hat Meta einen Vergleich erzielt. Meta muss 16,7 Milliarden US-Dollar zahlen und beim Jugendschutz nachschärfen. Insgesamt 29 US-Bundesstaaten hatten Meta verklagt, weil sie dem Social-Media-Konzern vorwarfen, Jugendliche zu gefährden. So soll Meta seine Plattformen wie Facebook und Instagram absichtlich so gestaltet haben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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