NetApp belegt den ersten Platz im Anwendungsbereich Hybrid-Cloud-Speicher in den Gartner Critical Capabilities 2026 für Enterprise-Storage-Plattformen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute bekannt, dass es von Gartner im Gartner Magic Quadrant für Enterprise-Speicherplattformen 2026 als "Leader" ausgezeichnet wurde. Damit wird NetApp seit der ersten Ausgabe dieses Berichts 2025 weiterhin als Marktführer in diesem Segment anerkannt. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, anhand derer die "Vollständigkeit der Vision" und die "Umsetzungsfähigkeit" des Unternehmens insgesamt analysiert wurden. Darüber hinaus belegt NetApp im Bericht "Gartner Critical Capabilities for Enterprise Storage Platforms 2026" den ersten Platz im Anwendungsfall Hybrid-Cloud-Speicher und den zweiten Platz im Anwendungsfall Hybrid-Plattform-Services.

NetApp ist überzeugt, dass diese Anerkennung die Fähigkeit des Unternehmens untermauert, Kunden bei der Bewältigung ihrer dringlichsten Datenherausforderungen zu unterstützen und dabei vorhersehbarere Liefertermine für Hardware anzubieten als seine Mitbewerber. Die NetApp-Plattform ist eine intelligente, geregelte Grundlage, die Zero-Copy-Zugriff auf die Daten eines Unternehmens bietet, unabhängig davon, wo diese sich befinden. Sie ermöglicht nahtlose Anbindungen an KI- und Analyse-Ökosysteme, unterstützt durch sicheren, branchenführenden hybriden Multicloud-Speicher. Durch den Echtzeit-Zugriff auf KI-fähige Daten direkt am Speicherort entfallen ständige Extraktions-, Transformations- und Konsolidierungsprozesse. Mit der NetApp-Plattform können Unternehmen den Speicher für jede Cloud und jede Workload einfacher vereinheitlichen, sich proaktiv vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen schützen, ihre Daten für KI bereit halten und die Kontrolle bewahren, die erforderlich ist, um die Modernisierung sicher voranzutreiben und Daten in geschäftliche Vorteile umzuwandeln.

Laut Gartner "bieten Unternehmensspeicherplattformen Datei-, Block- und Objektdatendienste für strukturierte und unstrukturierte Workloads. Leiter der Bereiche Infrastruktur und IT-Betrieb können diese Studie nutzen, um Anbieterplattformen und Supportleistungen für moderne Speicherinfrastrukturen zu bewerten."

"Auch wenn sich Märkte, Kundenbedürfnisse und Technologien seit der Gründung von NetApp weiterentwickelt haben, sind wir ein beständiger und vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich der Dateninfrastruktur geblieben und helfen Unternehmen dabei, Komplexität zu vereinfachen, ihre Daten zu schützen und sie in geschäftliche Vorteile umzuwandeln", sagte César Cernuda, Präsident bei NetApp. "Wir sind davon überzeugt, dass die fortgesetzte Anerkennung von NetApp als 'Leader' durch Gartner selbst nachdem das Unternehmen seine Marktdefinitionen aktualisiert hat, um dem sich wandelnden Umfeld Rechnung zu tragen die Beständigkeit unserer Innovationskraft und Umsetzung sowie unsere Fähigkeit bestätigt, die zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden vorwegzunehmen. Mit der NetApp-Plattform bauen wir auf dieser bewährten Grundlage auf, um Kunden beim Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur zu unterstützen für alle Daten, alle Workloads und an jedem Ort."

Im Bericht "2026 Critical Capabilities for Enterprise Storage Platforms" erzielte NetApp seine höchsten Anwenderfallbewertungen in den Bereichen Hybrid-Cloud-Speicher und Hybrid-Plattform-Services, was nach Ansicht von NetApp die native Integration in alle wichtigen Clouds in Kombination mit der einheitlichen Steuerungsebene widerspiegelt. NetApp ist der Ansicht, dass diese Ergebnisse den Wert der NetApp-Plattform untermauern, die Kunden dabei unterstützt, Daten nahtlos über hybride Multicloud-Umgebungen hinweg zu verwalten, unstrukturierte Daten für KI ohne kostspielige Datenverschiebungen nutzbar zu machen und mit größerer Transparenz, Ausfallsicherheit und Kontrolle zu arbeiten.

Die Gartner Magic-Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Untersuchungen in spezifischen Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Positionierung der Anbieter in Märkten, die sich durch hohes Wachstum und eine deutliche Differenzierung der Anbieter auszeichnen. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: "Leaders", "Challengers", "Visionaries" und "Niche Players". Die Untersuchung ermöglicht es den Lesern, die Marktanalyse optimal für ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen zu nutzen.

Als unverzichtbare Ergänzung zum Gartner Magic Quadrant bietet der "Critical-Capabilities"-Bericht tiefere Einblicke in die Produkt- und Dienstleistungsangebote der Anbieter, indem er die Analyse des Magic Quadrant erweitert. Unternehmen können diese Untersuchung nutzen, um Produkt- und Dienstleistungsbewertungen auf der Grundlage von Schlüsselkapazitäten, die auf wichtige, differenzierende Anwendungsfälle ausgerichtet sind, genauer zu untersuchen. Die "Critical-Capabilities"-Untersuchung ergänzt den Gartner Magic Quadrant, indem sie tiefere Einblicke in die Produkt- oder Dienstleistungsangebote der Anbieter ermöglicht und aufzeigt, welche davon am besten zu verschiedenen Anwendungsfällen passen.

Um eine Kopie des vollständigen Berichts "Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms 2026" zu lesen, besuchen Sie: https://ntap.com/2026GartnerMQ

Um eine Kopie des vollständigen Berichts "Gartner Critical Capabilities for Enterprise Storage Platforms 2026" zu lesen, besuchen Sie: https://ntap.com/2026GartnerCC

Weitere Ressourcen

NetApp von Gartner im "Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms" 2025 als "Leader" ausgezeichnet

NetApp wurde als "2025 Gartner Peer Insights Customers' Choice" für Primärspeicherplattformen ausgezeichnet

Die NetApp-Plattform: Intelligente Dateninfrastruktur für das KI-Zeitalter und darüber hinaus

Registrieren Sie sich für die NetApp INSIGHT 2026

Quellenangaben

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms, Jeff Vogel, Joseph Unsworth, Julia Palmer, Chandra Mukhyala, 19. August 2026.

Gartner, Critical Capabilities for Enterprise Storage Platforms, Jeff Vogel, Joseph Unsworth, Julia Palmer, Chandra Mukhyala, 20. August 2026.

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder dessen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieanalysen wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260826330490/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com