Die Partnerschaft stellt einen strukturellen Wandel im E-Sport dar. Dadurch ist die Infrastruktur von Xsolla im gesamten Ökosystem von GEF verfügbar, das die Bereiche Handel, Zahlungsverkehr, Wallet, Kundenbindung und Vertrieb bei Global Esports Games, der Global Esports Tour und über 180 Mitgliedsverbänden umfasst.

Xsolla, ein weltweit tätiges Commerce-Unternehmen, gab heute eine wegweisende fünfjährige strategische Partnerschaft mit der Global Esports Federation (GEF), dem weltweiten Dachverband für E-Sport, bekannt. Als exklusiver Partner der GEF in den Bereichen E-Commerce, Zahlungsverkehr, Wallet, Kundenbindung und Vertrieb wird Xsolla das gesamte GEF-Ökosystem unterstützen, darunter die Flaggschiff-Veranstaltung "Global Esports Games", die Profi-Serie "Global Esports Tour", die globale "GEFcon" sowie mehr als 180 Mitgliedsverbände auf fünf Kontinenten.

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Graphic: Xsolla

Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die GEF nur noch 100 Tage von den Global Esports Games 2026 in Los Angeles (GEGLA26) trennen. Das ebnet den Weg nach Los Angeles und verleiht dem globalen E-Sports-Großereignis der GEF im kommenden Dezember weiteren Schwung.

Die Partnerschaft wird auf der GEGLA26 ins Leben gerufen, wo Xsolla künftig als einheitliche Handels- und Zahlungsplattform für das GEF-Ökosystem fungieren wird. In allen GEF-Portalen auf mehr als 200 Märkten wird Xsolla folgende Aufgaben übernehmen:

Unterstützung des Einkaufs, des Vertriebs und der Verwaltung von digitalen Gütern, Veranstaltungstickets, Fanartikeln, Anmeldungen und Mitgliedsbeiträgen mit mehr als 1.000 Zahlungsmethoden

Entwicklung und Betrieb der GEF-Wallet innerhalb von GEFx einer White-Label-Wallet, die es Fans und Spielern ermöglicht, digitale Güter zu erwerben, die Preisgelder für Sportler über lokale Auszahlungskanäle auszugeben, Währungsumrechnungen durchzuführen sowie umfassende KYC- und AML-Prüfungen durchzuführen und Unterstützung der Fan-Wallets sowie Kanäle für die Finanzverwaltung für die GEF-Mitgliedsverbände

Einführung von "GEF Rewards", einem einheitlichen Treueprogramm, das von Xsolla entwickelt und betrieben wird und es Fans ermöglicht, bei den Global Esports Games, der Global Esports Tour, GEFx und den digitalen Kanälen von GEF Punkte zu sammeln und einzulösen.

Die Partnerschaft ist eine Reaktion auf einen strukturellen Wandel im E-Sport. Obwohl dieser professioneller geworden ist, sind seine kommerziellen Abläufe fragmentiert und isoliert geblieben, sodass Athleten, Verbände und Fans sich mit uneinheitlichen Zahlungssystemen und abweichendem Design über Landesgrenzen hinweg auseinandersetzen müssen. Das Modell von Xsolla bündelt diese Aktivitäten in einer einzigen Commerce-Ebene und wendet dabei die für globale Spielehersteller entwickelte Infrastruktur auf die Organisationen an, die nun im Wettkampfbereich vorherrschen.

"Der E-Sport ist über die ihm zugrunde liegende Infrastruktur hinausgewachsen. Athleten warten auf Preisgelder, Verbände organisieren Veranstaltungen mit zusammengewürfelten Zahlungssystemen, und Fans stoßen auf Hindernisse, wenn sie versuchen, ein Ticket oder ein Trikot aus einer anderen Region zu kaufen", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla. "Diese Partnerschaft ersetzt diese einzelnen Systeme durch eine einheitliche Handelsplattform für das gesamte GEF-Ökosystem. Wenn ein Fan einen digitalen Artikel oder ein Ticket kauft, ein Verband einen Webshop eröffnet oder ein Athlet in einem der 200 Märkte pünktlich und in lokaler Währung bezahlt wird, dann ist dies ein Beweis, dass die Partnerschaft ihren Zweck erfüllt. Und das beginnt 2026 in unserer Heimatstadt Los Angeles."

"Die Global Esports Federation wurde gegründet, um die Welt durch E-Sport zu verbinden, und dieses Ziel erfordert eine solide Infrastruktur: Zahlungssysteme, die in jedem Markt funktionieren, Preisgelder, die jeden Athleten erreichen, und Belohnungen, die den Fans über alle Plattformen hinweg zur Verfügung stehen", sagte Sir Paul J. Foster, Präsident und Vorstandsvorsitzender der Global Esports Federation. "Xsolla stellt unseren über 180 worldconnected-Mitgliedsverbänden diese Infrastruktur sowie ein Netzwerk aus Tausenden von Studios und Partnern zur Verfügung. Gemeinsam bauen wir die digitale Superautobahn, die Gaming, E-Sport, Bildung, Handel und Innovation miteinander verbindet und sie wird in Los Angeles frei gegeben."

"Da wir weltweit neue strategische Märkte und Programme erschließen, gehen wir Partnerschaften mit Organisationen ein, die dieselbe Vision und zukunftsorientierte Mission teilen, nämlich Plattformen und Erlebnisse für die Videospiel-Community zu schaffen", erklärte Rytis Joseph Jan, Senior Vice President für strategische Partnerschaften und Regierungsbeziehungen bei Xsolla. "GEF ist die erste E-Sport-Plattform, in die wir unsere Zahlungs-, Treue-, Backpack- und Prämienprodukte integrieren möchten, um sie der globalen Community und den Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Im Rahmen der Partnerschaft wird zudem ein gemeinsames globales Expansionsprogramm ins Leben gerufen, das jährlich mindestens sechs Märkte als Schwerpunkt ins Visier nimmt. Dabei sind Schwellenmärkte im Nahen Osten, in Zentralasien, Südostasien und Lateinamerika sowie Tier-1-Volkswirtschaften wie die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Japan, Indien, Südkorea und China im Fokus. Xsolla wird das Programm über seine regionalen Standorte in Los Angeles, Dubai und der Schweiz betreuen und dabei mit der GEF-Zentrale sowie den Mitgliedsverbänden zusammenarbeiten, um in jedem Markt Partnerschaften mit Regierungen, Gaststädten und dem privaten Sektor aufzubauen.

Auf der GEGLA26 werden die Partner erstmals die offizielle Partnerschaft vorstellen, eine von Xsolla betriebene E-Commerce-Präsentation mit digitalen Gütern, Ticketverkauf, Fanartikel, Wallet und Prämien, die bereits im Live-Betrieb sind sowie eine Präsentation zur Preisauszahlung an Athleten über das GEF-Wallet. Das Programm wird gemeinsam von den Führungskräften der Unternehmen gestaltet und es findet ein gemeinsam ausgerichteter Branchenempfang unter Einbeziehung des Xsolla-Netzwerks und der GEF-Delegationen aus aller Welt statt. So wird deutlich, wie die Partnerschaft die globale Infrastruktur aufbaut, die die Zukunft des E-Sports untermauert.

Hier finden Sie mehr Informationen über die Partnerschaft: xsolla.com.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

Über die Global Esports Federation

'Die Global Esports Federation setzt sich weltweit für die Glaubwürdigkeit, Legitimität und das Ansehen des E-Sports ein und unterhält dazu strategische Zentren in verschiedenen Regionen. Gestützt auf unsere universellen Werte und mit mehr als 180 Mitgliedsverbänden vereinen wir Athleten, Spieler, Entwickler, Publisher, Community-Partner und Sportorganisationen auf einer inklusiven Plattform. Über unsere prestigeträchtigen globalen Veranstaltungen hinaus arbeiten wir mit strategischen Partnern im Rahmen der "Global Social Impact Initiatives" (GSII) zusammen, um positive Veränderungen voranzutreiben. Inspiriert von unserem Motto worldconnected engagieren wir uns für konkrete Initiativen, die der globalen E-Sport-Community zugutekommen.

Mehr Informationen finden Sie unter: globalesports.org

Über GEFx

GEFx ist die integrierte digitale und erlebnisorientierte Plattform der Global Esports Federation, die dazu dient, Athleten, Spieler und Fans im gesamten GEF-Ökosystem miteinander zu verbinden. Sie vereint immersive Erlebnisse, digitale Innovationen und interaktive Plattformen, um ein nahtloses, vernetztes Erlebnis über alle GEF-Angebote, Wettbewerbe und Communities hinweg zu schaffen. GEFx wurde für die globale worldconnected-Community entwickelt und soll das E-Sport-Erlebnis über den Wettbewerb hinaus erweitern, indem neue Möglichkeiten geschaffen werden, sich zu engagieren, teilzunehmen und miteinander in Kontakt zu treten.

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Executive Director, Brand Communications, Global Esports Federation

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