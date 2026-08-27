Das Veranstaltungsprogramm umfasst den Flaggschiff-Gipfel in Chicago unter der Leitung von PSEG Long Island sowie spezielle regionale Foren in Calgary und der EMEA-Region

Bidgely weitet seine Initiative zur Förderung sicherer und datengestützter künstlicher Intelligenz (KI) im gesamten Energiesektor aus und gab den Veranstaltungskalender 2027 für seine EmPOWER AI-Konferenzreihe bekannt. Die Veranstaltungsreihe, deren Mittelpunkt ein globaler Flaggschiff-Gipfel in Chicago unter der Schirmherrschaft des Energieversorgers PSEG Long Island bildet und die durch regionale Foren in Calgary sowie im EMEA-Raum ergänzt wird, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Versorgungsunternehmen jahrzehntelang isoliert gespeicherte Daten in Cloud-Data-Lakes übertragen und eine horizontale GenAI-Infrastruktur einrichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260826415772/de/

Bidgely's 2027 EmPOWER AI series demonstrates how to turn raw data investments into practical, bottom-line ROI.

Die EmPOWER AI 2027 dreht sich dieses Jahr um das Thema Shift and Build und befasst sich mit einer wichtigen Herausforderung der Energiebranche: Infrastruktur allein schafft keinen Mehrwert, dieser entsteht erst durch die darauf aufbauende Intelligence-Ebene. Versorgungsunternehmen, die derzeit prüfen, wann und wie sie diesen Wandel einleiten sollen, erfahren auf der Konferenz, wie sie Investitionen in Rohdaten in einen praktischen, geschäftsrelevanten ROI umsetzen können. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Zielsetzungen: "Shift the Experience", "Shift Load" und "Shift CapEx".

"Die Ausrichtung der EmPOWER AI-Konferenz 2027 ist eine fantastische Gelegenheit für PSEG Long Island, auf unserer langjährigen Partnerschaft mit Bidgely aufzubauen und die gemeinsam erzielten Erfolge hervorzuheben", so Lou DeBrino, Vice President of Customer Operations bei PSEG Long Island. "Diese Veranstaltung bringt Klarheit in die sonst so komplexe Tech-Branche und bietet ehrliche, von Fachkollegen bestätigte Einblicke darüber, wie KI und Energiedaten nicht nur konkrete betriebliche Herausforderungen lösen, sondern auch das Erlebnis für die von uns betreuten Kunden grundlegend verbessern."

Eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Innovationen und Partnerschaften im Versorgungssektor

Die jährliche Konferenzreihe von Bidgely hat sich als führendes Forum der Energiebranche mit Schwerpunkt auf Versorgungsunternehmen etabliert, unterstützt durch bisherige Gastgeber wie OG&E, PacifiCorp und Avista.

Durch die Präsentation von praktischen Anwendungsbeispielen und Initiativen aus der Praxis bietet die EmPOWER AI einen praktischen Leitfaden für die Modernisierung des Betriebs. Die Veranstaltungsreihe bringt regelmäßig Führungskräfte und Teilnehmer von führenden Energieversorgern wie SDG&E, APS, Dominion Energy, Ameren Illinois, SoCalGas, Southern Company, NV Energy, Rocky Mountain Power, DEWA, Tata Power und Electric Ireland mit wichtigen Technologiepartnern wie Glean, Itron, Infosys, AWS und Microsoft zusammen.

Die Teilnehmer werden erfahren, wie die UtilityAI-Plattform von Bidgely die bewährte Machine-Learning-Engine, die bereits seit über einem Jahrzehnt die Kundenerfahrung im Versorgungssektor unterstützt greifbare Ergebnisse in den Bereichen Elektrifizierung, DSM-Targeting, Netzmodernisierung, Erschwinglichkeit und IRP-Anträge erzielt. Auf der Veranstaltung wird aufgezeigt, wie generative und agentenbasierte KI diese Technologie vorantreiben. Dazu werden praktische Anwendungen vorgestellt, die von dialogorientierten Schnittstellen und IVR-Selbstbedienung bis hin zu modernsten MCP-Modellen und KI-Agenten reichen. In interaktiven Workshops werden Führungskräfte aus der Versorgungsbranche außerdem die flexiblen und sicheren "Build vs. Buy"-Bereitstellungsoptionen von Bidgely für Public-Cloud-, Private-Cloud- und On-Premises-Umgebungen kennenlernen.

Schwerpunktbereiche der Veranstaltungsreihe 2027

Die Konferenzen sind speziell auf Versorgungsunternehmen, Energieversorger und Verteilernetzbetreiber (Distribution System Operators, DSOs) aus den Bereichen Strom, Gas und Dual-Fuel-Versorgung zugeschnitten und umfassen interaktive Workshops und Roundtables, um regionale Initiativen zu erörtern, darunter:

Personalisiertes Kundenerlebnis bei Themen wie Erschwinglichkeit, hohe Rechnungen und Senkung der Betriebskosten

Höhere Kundenzufriedenheit und mehr Kundeninteraktion: Fördern Sie die Interaktion und die Kundenzufriedenheit durch dynamische Energieverbrauchsüberwachung, personalisierte Einblicke, frühzeitige Warnmeldungen und dialogorientierte Anleitungen, die Rechnungen verständlich machen und zum Handeln motivieren.

Fördern Sie die Interaktion und die Kundenzufriedenheit durch dynamische Energieverbrauchsüberwachung, personalisierte Einblicke, frühzeitige Warnmeldungen und dialogorientierte Anleitungen, die Rechnungen verständlich machen und zum Handeln motivieren. Erschwinglichkeit und Energieeffizienz: Entlasten Sie einkommensschwache Kunden bei ihren Energiekosten durch Einblicke auf Geräteebene, durch die Haushalte direkt Einsparungen bei den Rechnungen erzielen, praktische Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen und Unterstützungsprogramme in Anspruch nehmen können.

Entlasten Sie einkommensschwache Kunden bei ihren Energiekosten durch Einblicke auf Geräteebene, durch die Haushalte direkt Einsparungen bei den Rechnungen erzielen, praktische Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umsetzen und Unterstützungsprogramme in Anspruch nehmen können. Reduzierte Betriebskosten und Dienstleistungskosten: Verringern Sie die Anzahl von Anrufen wegen hoher Rechnungen durch automatisierte Bearbeitung von Anfragen, IVR-gestützte Energieanalysen, schnellere durchschnittliche Bearbeitungszeiten (Average Handle Time, AHT), eine verbesserte Lösung beim ersten Kontakt (First Contact Resolution, FCR) und weniger Außeneinsätze.

Lastverschiebung mit Optimierung der Nutzungszeiten (Time-of-Use, TOU)

Spitzenlastmanagement: Nutzen Sie Informationen auf Stromkreisebene, um Nachfragespitzen zu erkennen, überlastete Zuleitungen vorrangig zu behandeln und gezielte Maßnahmen (gesteuertes Laden, Lastmanagement) einzuleiten, bevor die Infrastruktur an ihre Grenzen stößt.

Nutzen Sie Informationen auf Stromkreisebene, um Nachfragespitzen zu erkennen, überlastete Zuleitungen vorrangig zu behandeln und gezielte Maßnahmen (gesteuertes Laden, Lastmanagement) einzuleiten, bevor die Infrastruktur an ihre Grenzen stößt. TOU-Optimierung: Abgleich der Kundenlasten auf Geräteebene mit den Netzbeschränkungen, um den flexiblen Verbrauch (Elektrofahrzeuge, Großgeräte) außerhalb der Hochpreiszeiten zu konzentrieren und so die Spitzenlast zu glätten.

Abgleich der Kundenlasten auf Geräteebene mit den Netzbeschränkungen, um den flexiblen Verbrauch (Elektrofahrzeuge, Großgeräte) außerhalb der Hochpreiszeiten zu konzentrieren und so die Spitzenlast zu glätten. Kundenrabatte und Programmnutzung: Kombinieren Sie Aufklärungsmaßnahmen mit personalisierten Modellen zur Darstellung der Auswirkungen auf die Rechnung, gezielten Anreizen und Rabatten, um die Teilnahme zu fördern und messbare Einsparungen durch Verhaltensänderungen zu erzielen.

Fortschrittliche Analytik

Programm-Targeting: Identifizieren Sie Kandidaten mit hohem Potenzial für Initiativen in den Bereichen HLK, Schwimmbadpumpen, Solarenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge, um Investitionen gezielt einzusetzen und einen angestrebten 3-fachen ROI zu erzielen.

Identifizieren Sie Kandidaten mit hohem Potenzial für Initiativen in den Bereichen HLK, Schwimmbadpumpen, Solarenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge, um Investitionen gezielt einzusetzen und einen angestrebten 3-fachen ROI zu erzielen. Programmatische Versorgungsergebnisse: Beschleunigung von Wetterfestmachung, Modernisierung von Haushaltsgeräten und DER-Einbindung unter Einsatz von Closed-Loop-Messungen zur Überprüfung der Einsparungen und zur Optimierung der Finanzierung.

Beschleunigung von Wetterfestmachung, Modernisierung von Haushaltsgeräten und DER-Einbindung unter Einsatz von Closed-Loop-Messungen zur Überprüfung der Einsparungen und zur Optimierung der Finanzierung. Gezielte Marketingprogramme: Ersetzen Sie weitreichende Maßnahmen zur Kundengewinnung durch eine auf Vorlieben und Standort basierende Segmentierung, um unnötige Werbeausgaben zu vermeiden, die Konversionsrate zu steigern und relevante Botschaften zu vermitteln.

Planung von Verteilungsnetzen und DER-Aktivierung

Lastflexibilität und Netzstabilität: Ermitteln Sie flexible Lastkapazitäten auf Verteilerebene und aktivieren Sie gezielte DERs, um die Belastung durch die Elektrifizierung zu verringern und kostspielige Investitionsmaßnahmen zurückzustellen.

Ermitteln Sie flexible Lastkapazitäten auf Verteilerebene und aktivieren Sie gezielte DERs, um die Belastung durch die Elektrifizierung zu verringern und kostspielige Investitionsmaßnahmen zurückzustellen. Intelligentere Netzplanung und Infrastruktur: Kombinieren Sie Lastprofile auf Geräteebene mit DER-Einführungstrends, um langfristige Prognosen zu präzisieren, Verbindungen zwischen Rechenzentren zu modellieren und Kapazitätsinvestitionen zu steuern.

Generative KI und agentenbasierte KI-Modelle

Nahtlose Integration agentenbasierter KI: Implantieren Sie autonome KI-Agenten in bestehende Cloud-Stacks, um die nächstbesten Maßnahmen in den Bereichen Kundenbetreuung, Marketing und Planung umzusetzen ohne dass eine komplette Neugestaltung erforderlich ist.

Vertikale KI-Plattformfür moderne Versorgungsunternehmen

Fortschritte bei UtilityAI: Weiterentwicklung von AMI 2.0 mit Echtzeit-DI-Agenten am Zähler, selbstlernenden Arbeitsabläufen und prädiktiven Analysen, die den Übergang von der historischen Analyse zur Echtzeit-Netzreaktion ermöglichen.

Weiterentwicklung von AMI 2.0 mit Echtzeit-DI-Agenten am Zähler, selbstlernenden Arbeitsabläufen und prädiktiven Analysen, die den Übergang von der historischen Analyse zur Echtzeit-Netzreaktion ermöglichen. Von der Wertrealisierung mit AMI 1.0 zur Einführung von AMI 2.0: Schöpfen Sie den maximalen ROI aus dem bestehenden AMI 1.0-System aus, bevor Sie die Edge-Intelligenz für AMI 2.0 ausbauen.

Schöpfen Sie den maximalen ROI aus dem bestehenden AMI 1.0-System aus, bevor Sie die Edge-Intelligenz für AMI 2.0 ausbauen. Vertikale KI-Plattform: Eine einheitliche Intelligenzebene, die speziell auf die Anforderungen moderner Versorgungsunternehmen zugeschnitten ist, anstatt eines generischen KI-Systems, das nachträglich angepasst wurde.

"Versorgungsunternehmen bauen ihre Cloud-Dateninfrastruktur derzeit schnell aus und führen horizontale GenAI-Lösungen ein. Allerdings fehlt es den allgemeinen Tools nach wie vor am versorgungsspezifischen Kontext. Bidgely bietet die unverzichtbare vertikale KI-Ebene, die die Arbeitsweise von Versorgungsunternehmen transformiert und unsere Entwicklung von einer spezialisierten Lösung für das Kundenerlebnis hin zu einer Unternehmens-KI-Plattform für das gesamte Energie-Ökosystem beschleunigt", so Abhay Gupta, CEO von Bidgely.

Globaler Veranstaltungskalender 2027

Calgary, Alberta: Februar 2027

Februar 2027 Chicago, Illinois (Flagschiff-Veranstaltung): 11. bis 13. Mai 2027

11. bis 13. Mai 2027 EMEA: Oktober 2027

"Energieversorger treten in eine entscheidende Phase ein, in der Datenqualität und intelligente Automatisierung über den betrieblichen Erfolg entscheiden", fügte Gautam M. Aggarwal, President und Chief Revenue Officer bei Bidgely, hinzu. "Unser Ziel mit EmPOWER AI ist es, hochwertige Inhalte bereitzustellen, die auf konkreten Erfahrungen von Branchenkollegen basieren. Indem wir die richtige Mischung aus Partnern, Analysten, Führungskräften, Programmleitern und KI-Experten zusammenbringen, lernen Energieversorger, wie sie die Herausforderungen von heute bewältigen und gleichzeitig für die Zukunft planen können."

Die Anmeldung für die EmPOWER AI-Veranstaltungen 2027 ist ab sofort möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bidgely.com/empower-ai/.

Über Bidgely

Bidgely ist der Vorreiter im Bereich der KI-gestützten Energieintelligenz und wandelt Rohdaten aus Zählern in detaillierte Erkenntnisse für Energieversorger weltweit um. Die UtilityAI-Plattform des Unternehmens, die über 50 Millionen Haushalte versorgt, nutzt 19 grundlegende Patente, um die Netztransparenz, den Callcenter-Betrieb und die personalisierte Kundenbindung zu optimieren. Bidgely, von Fast Company als eines der "Top 10 Most Innovative Applied AI"-Unternehmen ausgezeichnet, verbindet präzise Energieanalysen mit horizontalen KI-Ökosystemen wie Microsoft Copilot und AWS, um das Stromnetz mit einer Genauigkeit auf Haus- und Wohnungsebene zu modernisieren. www.bidgely.com bidgely.com/insights

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