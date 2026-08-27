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Exascend setzt fortschrittliche Speicherlösungen in medizinischer Qualität ein, um Gesundheitssysteme der nächsten Generation voranzutreiben



27.08.2026 / 05:05 CET/CEST

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TAIPEI, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Exascend gab die erfolgreiche Einführung seiner Speicherlösungen für den medizinischen Bereich in Zusammenarbeit mit einem führenden Anbieter von Gesundheitstechnologie bekannt, die den hohen Anforderungen medizinischer Systeme der nächsten Generation gerecht werden. Die Lösung auf Unternehmensniveau bietet zuverlässige Leistung, Datensicherheit und Wärmemanagement für medizinische Geräte und Gesundheitssysteme, bei denen die Zuverlässigkeit der Speichersysteme für den Systembetrieb von entscheidender Bedeutung ist. Moderne medizinische Innovationen, darunter KI-gestützte Diagnostik, hochauflösende medizinische Bildgebung und intelligente Anwendungen im Gesundheitswesen, erfordern größere Datenmengen und eine höhere Speicherleistung. Gleichzeitig werden medizinische Geräte in streng regulierten und platzbeschränkten Umgebungen eingesetzt, die besondere Herausforderungen für Speicherkomponenten mit sich bringen, darunter elektrostatische Entladungen (ESD), anhaltende Auslastungen, thermische Einschränkungen, Datensicherheit und Systemzuverlässigkeit. Entwickelt für zuverlässige Leistung Die SE4 Enterprise-Serie wurde speziell zur Bewältigung dieser Herausforderungen entwickelt und vereint eine umfassende Palette an Technologien, um eine zuverlässige Speicherleistung in anspruchsvollen medizinischen Anwendungen zu gewährleisten: ESD-Schutz: Die Antriebe wurden gemäß den strengen Anforderungen der Norm IEC 60601 entwickelt und bieten einen Schutz vor Kontaktentladungen von bis zu 8 kV sowie vor Luftentladungen von bis zu 15 kV. Damit tragen sie dazu bei, Speicherkomponenten und kritische Daten in klinischen Umgebungen vor elektrostatischen Entladungen zu schützen.

Die Antriebe wurden gemäß den strengen Anforderungen der Norm IEC 60601 entwickelt und bieten einen Schutz vor Kontaktentladungen von bis zu 8 kV sowie vor Luftentladungen von bis zu 15 kV. Damit tragen sie dazu bei, Speicherkomponenten und kritische Daten in klinischen Umgebungen vor elektrostatischen Entladungen zu schützen. Adaptive Thermal Control (ATC): Regelt die Wärmeentwicklung bis zu 85 °C auf intelligente Weise, um eine stabile Leistung in kompakten, geschlossenen medizinischen Systemen zu gewährleisten, in denen die Wärmeableitung eine Herausforderung darstellen kann.

Regelt die Wärmeentwicklung bis zu 85 °C auf intelligente Weise, um eine stabile Leistung in kompakten, geschlossenen medizinischen Systemen zu gewährleisten, in denen die Wärmeableitung eine Herausforderung darstellen kann. Ausdauer auf Enterprise-Niveau: Bietet eine Lebensdauer von 1 DWPD über einen Zeitraum von fünf Jahren und unterstützt damit Hersteller von Medizinprodukten dabei, anspruchsvolle Arbeitslasten und lange Betriebszeiten zu bewältigen.

Bietet eine Lebensdauer von 1 DWPD über einen Zeitraum von fünf Jahren und unterstützt damit Hersteller von Medizinprodukten dabei, anspruchsvolle Arbeitslasten und lange Betriebszeiten zu bewältigen. Hardwarebasierte Datensicherheit: Unterstützt TCG Opal 2.01 und hardwarebasierte AES-256-Verschlüsselung zum Schutz sensibler Daten in Anwendungen im Gesundheitswesen. Bewährte Leistung in datenintensiven medizinischen Anwendungsszenarien Der Einsatz verdeutlicht die Speicherfähigkeiten von Exascend auf Unternehmensniveau in einer Vielzahl von Anwendungen im Gesundheitswesen, darunter medizinische Bildgebung, Videostreaming-Konsolen, Dialysebehandlung und kontinuierliche Patientenüberwachung. In diesen Anwendungen spielt der Speicher eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer konstanten Systemleistung und einer zuverlässigen Datenverarbeitung. Die Lösung von Exascend unterstützt dauerhafte Arbeitslasten in klinischen Visualisierungs- und Videoanwendungen und bietet gleichzeitig die für Systeme im Dauerbetrieb - wie beispielsweise bei der Dialysebehandlung und der Patientenüberwachung - erforderliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Speicherlösungen von Exascend für Unternehmen wurden speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner Gesundheitssysteme gerecht zu werden. Informationen zu Exascend Exascend ist ein Marktführer im Bereich innovativer Flash-Speicherlösungen und bietet Speicherprodukte der Enterprise-Klasse, in Industriequalität sowie maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen an. Mit Fachkompetenz in den Bereichen Embedded-Systeme, Automobilindustrie, Industrie, Unternehmensanwendungen und professionelle Anwendungen entwickelt Exascend Speicherlösungen, die speziell auf Anforderungen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und langfristiger Einsatzfähigkeit ausgelegt sind. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/exascend-setzt-fortschrittliche-speicherlosungen-in-medizinischer-qualitat-ein-um-gesundheitssysteme-der-nachsten-generation-voranzutreiben-302858867.html



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