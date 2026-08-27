© Foto: Dall-EMeta könnte mit überschüssiger KI-Rechenleistung einen Milliardenmarkt erschließen. Evercore sieht dadurch enormes Potenzial für die Aktie.
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|Nächster Kurstreiber?: Analyst entdeckt neuen Milliardenmarkt für Meta
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