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MBC GROUP STELLT MBC GAMES STUDIO VOR - PREMIERE DES ERSTEN TITELS AUF DER GAMESCOM



27.08.2026 / 06:25 CET/CEST

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RIAD, Saudi-Arabien, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Die MBC GROUP, der führende Medien- und Unterhaltungskonzern im Nahen Osten und in Nordafrika ("MENA"), stellte heute auf der Gamescom in Köln den Debüt-Titel "1001 Threads of Mizan" des MBC Game Studio ("MGS") vor. "1001 Threads of Mizan" ist ein arabisches Fantasy-Action-Abenteuer, das von den reichen Erzähltraditionen aus "Tausendundeiner Nacht" inspiriert ist und den Spielern eine liebevoll gestaltete Welt präsentiert, in der Erkundung, groß angelegte Kämpfe und kooperatives Gameplay miteinander verschmelzen. Das Spiel ist für bis zu drei Spieler mit einem Koop-Modus konzipiert, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann. Es bietet sowohl Fortbewegung am Boden als auch in der Luft, einschließlich eines charakteristischen fliegenden-Teppich-Systems, das es den Spielern ermöglicht, die Welt zu erkunden und gemeinsam gegen riesige mystische Kreaturen anzutreten. MBC Game Studio vereint ein internationales Team mit Erfahrung aus renommierten globalen Spielestudios und kombiniert Fachwissen in den Bereichen Gameplay, Weltgestaltung und kreative Entwicklung mit der Stärke der Unterhaltungskompetenzen, der regionalen Expertise und der globalen Reichweite der MBC GROUP. Das Studio konzentriert sich auf die Entwicklung hochwertiger Originalspiele und geistigen Eigentums, die von fesselnden Geschichten und kulturellen Erzählungen inspiriert sind und sich an ein weltweites Publikum richten. MGS ist Teil der umfassenden Expansion der MBC GROUP in den Gaming-Bereich sowie ihrer Strategie, ihre internationale Präsenz auszubauen und ihr Ökosystem für digitale Unterhaltung zu erweitern. Waleed Al-Ibrahim, Chairman der MBC GROUP, erklärte: "Die Gaming-Branche bietet die Möglichkeit, eigene IPs zu entwickeln, neue Märkte zu erschließen, ein globales Publikum zu erreichen und neue Wege für langfristiges Wachstum zu erschließen, was die Stärke und Vielfalt unseres Geschäftsmodells verdeutlicht." Er fügte hinzu: "Indem wir die Talente, Fähigkeiten und Partnerschaften zusammenbringen, die für die Schaffung von Gaming-Erlebnissen von Weltklasse erforderlich sind, können wir faszinierende regionale Geschichten auf neue Weise zum Leben erwecken und unsere Position in der globalen Unterhaltungsbranche weiter stärken." Mike Sneesby, Chief Executive Officer der MBC GROUP, erklärte: "Diese Bekanntgabe stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Gruppe in der Glücksspielbranche dar und bringt uns unserem Ziel näher, ein globales Unterhaltungsunternehmen aufzubauen, das im Nahen Osten verwurzelt ist und weltweit Anerkennung findet." Daniel Engelhardt, Chief Executive Officer von MBC Game Studio, sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, "1001 Threads of Mizan" ankündigen zu dürfen - ein wahres Herzensprojekt, das von der reichen arabischen Folklore aus "Tausendundeiner Nacht" und darüber hinaus inspiriert ist. Mit rasanten Fortbewegungselementen, die gekonntes Bewegen am Boden und in der Luft mit gewaltigen Kämpfen gegen riesige Dschinn-Kreaturen sowie fesselnder Erkundung verbinden, wurde dieses Spiel entwickelt, um die Schönheit und den Geist dieser zeitlosen Geschichten in einem heldenhaften Spielerlebnis einzufangen, das man gemeinsam mit Freunden genießen kann." Besucher der Gamescom können "1001 Threads of Mizan" hautnah erleben - in Hands-on-Demos werden das kooperative Gameplay, die Fortbewegung auf fliegenden Teppichen und die Kämpfe des Spiels vorgestellt. Weitere Informationen und zukünftige Neuigkeiten zum Spiel finden Sie unter:

www.1001threadsofmizan.com

Trailer: 1001 Threads of Mizan - Reveal-Trailer

www.mbcgamestudio.com MBC GROUP Die vor über 30 Jahren gegründete MBC GROUP ist der führende Medien- und Unterhaltungskonzern im Nahen Osten und in Nordafrika. Die Gruppe hat sich fest als bekannter Name etabliert und verfügt über eine umfassende Präsenz, die jede Woche 150 Millionen Zuschauer erreicht. Mit einer globalen Reichweite, die sich über Plattformen wie MBC SHAHID - der führenden arabischen Streaming-Plattform im MENA-Raum - von Australien bis in die Vereinigten Staaten erstreckt, bietet MBC hochwertige Inhalte, die ein weltweites Publikum ansprechen. Neben MBC SHAHID sendet MBC 15 frei empfangbare (FTA) Fernsehkanäle und 3 Radiokanäle. MBC baut seine Präsenz in der Region zudem in verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsbranche weiter aus, darunter Gaming, Veranstaltungen und Musik. Die Plattformen von MBC bringen Familien aller Generationen zusammen - dank ihres umfangreichen und fesselnden Angebots, das auf das arabische Publikum weltweit zugeschnitten ist. MBC GAME STUDIO MBC Game Studio ist ein weltweit tätiger Entwickler und Herausgeber von Videospielen, dessen Schwerpunkt auf der Erstellung hochwertiger, origineller Spiele für Spieler auf der ganzen Welt liegt. Als globales Team mit Wurzeln in Riad und London vereint das Studio internationale Talente, um einzigartige Spiele zu entwickeln, die auf Kreativität, Sorgfalt und einem Spieler-orientierten Design basieren. Unterstützt von der MBC Group, dem größten Medienunternehmen im Nahen Osten, baut MBC Game Studio ein Portfolio aus eigenen Titeln sowie Titeln von Drittanbietern auf, um einzigartige Ideen durch unterhaltsames Gameplay und die Gestaltung von Spielwelten zum Leben zu erwecken, die gemeinsam mit Freunden erlebt werden können. Das Studio entwickelt derzeit seinen ersten Titel, "1001 Threads of Mizan", ein Action-Adventure, das von der Folklore aus "Tausendundeiner Nacht" inspiriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.mbcgamestudio.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mbc-group-stellt-mbc-games-studio-vor--premiere-des-ersten-titels-auf-der-gamescom-302861274.html



27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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