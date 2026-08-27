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Helvetica Swiss Commercial Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag um 11 %



27.08.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 27. August 2026 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 3.12 pro Anteil erwirtschaftet, 11 % mehr als in der Vorjahresperiode und bestätigt das Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil für das laufende Geschäftsjahr. Damit sind nach sechs Monaten bereits rund 58 % der angestrebten Jahresausschüttung erwirtschaftet. Der Fonds hat im Berichtszeitraum weder Liegenschaften erworben noch veräussert. Vermietungsstand (96.0 %) und gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (4.83 Jahre) erreichten die höchsten Werte seit der Lancierung des Fonds vor zehn Jahren, die Mietzinsausfallrate reduzierte sich deutlich auf 3.99 %. Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) stieg daher auf 75.3 %, die Performance lag mit 4.1 % über dem Benchmark SWIIT (0.8 %). Highlights Nettoertrag: CHF 14.7 Mio. bzw. CHF 3.12 pro Anteil (CHF 2.82 im Vorjahr), ein Plus von 11 % - erwirtschaftet ohne Zu- oder Verkäufe in der Berichtsperiode.

CHF 14.7 Mio. bzw. CHF 3.12 pro Anteil (CHF 2.82 im Vorjahr), ein Plus von 11 % - erwirtschaftet ohne Zu- oder Verkäufe in der Berichtsperiode. Ziel Ausschüttung: Der Fonds ist dank starker Erträge auf Kurs, seine Ziel-Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil auch 2026 zu erreichen. Nach sechs Monaten sind rund 58 % davon bereits erwirtschaftet.

Der Fonds ist dank starker Erträge auf Kurs, seine Ziel-Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil auch 2026 zu erreichen. Nach sechs Monaten sind rund 58 % davon bereits erwirtschaftet. Anlagerendite: Auf Basis des erzielten Resultates erzielt der HSC Fund eine Anlagerendite von 2.86 % im ersten Halbjahr.

Auf Basis des erzielten Resultates erzielt der HSC Fund eine Anlagerendite von 2.86 % im ersten Halbjahr. Vermietung: 28 Neu- und Wiedervermietungen über rund 20'500 m² und über CHF 3 Mio. annualisierten Mietzinsvolumen; Vermietungsstand 96.0 % und WAULT 4.83 Jahre, beide auf dem höchsten Stand seit Lancierung; Mietzinsausfallrate 3.99 % (7.49 %).

28 Neu- und Wiedervermietungen über rund 20'500 m² und über CHF 3 Mio. annualisierten Mietzinsvolumen; Vermietungsstand 96.0 % und WAULT 4.83 Jahre, beide auf dem höchsten Stand seit Lancierung; Mietzinsausfallrate 3.99 % (7.49 %). EBIT-Marge: Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) auf 75.3 % gesteigert (71.3 %), insbesondere dank deutlich reduzierter Mietzinsausfallrate.

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) auf 75.3 % gesteigert (71.3 %), insbesondere dank deutlich reduzierter Mietzinsausfallrate. Performance: 4.1 % seit Jahresbeginn und damit erneut über dem Benchmark SWIIT (0.8 %). Ertragslage und operative Kennzahlen Der HSC Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 Erträge von rund CHF 22.4 Mio. (CHF 19.6 Mio. im Vorjahr). Der deutliche Anstieg ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die im Rahmen der Vereinigung mit dem HSO Fund übernommenen Liegenschaften nun über die volle Berichtsperiode erfolgswirksam sind, sowie auf die im zweiten Halbjahr 2025 getätigten Zukäufe. Auf dieser Basis erzielte der Fonds einen Nettoertrag von rund CHF 14.7 Mio. bzw. CHF 3.12 pro Anteil (CHF 2.82 im Vorjahr) und bestätigt den Kurs, erneut eine Ausschüttung auf dem Zielniveau von CHF 5.35 pro Anteil auszuzahlen. Wertentwicklung und Anlagerendite Der Verkehrswert des Portfolios erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2025 um CHF 1.7 Mio. (+0.2 %) auf CHF 774.8 Mio. Die Aufwertung beruht auf den getätigten Neu- und Wiedervermietungen sowie einer Reduktion des realen Diskontierungssatzes um 2 Basispunkte auf 3.46 %. Unter Berücksichtigung der Investitionen in das Portfolio resultiert ein unrealisierter Kapitalerfolg von CHF 1.06 Mio.; gegenläufig erhöhte sich die Rückstellung für geschätzte Liquidationssteuern um CHF 1.66 Mio. Aus der Entwicklung des NAV von CHF 111.02 pro Anteil (31. Dezember 2025) auf CHF 108.69 per 30. Juni 2026 - unter Berücksichtigung der im April 2026 ausbezahlten Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil - resultiert eine Anlagerendite von 2.86 %. Zehn Jahre Werkplatz Schweiz Der HSC Fund investiert mit Hauptfokus auf den Werkplatz Schweiz: Gewerbe, Produktion, Logistik und Lager sowie ausgewählte Fachmärkte entlang der Schweizer Hauptverkehrsachsen. Der Fonds verzeichnet eine anhaltend stabile Nachfrage nach gut erschlossenen, flexibel nutzbaren Flächen bei stabilen Mietzinsniveaus. Er verteilt sich im HSC Fund auf über 400 Mieter, kein Einzelmieter trägt aktuell mehr als 6.9 % des Mietertrags bei. Diese Fokussierung und Diversifikation erklärt auch die Ertragsqualität dieses Halbjahrs 2026. Der Investitionsfokus profitiert dabei auch von einem vorteilhaften Marktumfeld. Zum einen treiben die Rückverlagerung industrieller Wertschöpfung und der Fokus auf resiliente, lokale Lieferketten die Flächennachfrage strukturell. Dem steht ein knappes Angebot gegenüber: Gemäss Wüest Partner kommen jährlich nur rund 1-1.5 % der Industrieflächen auf den Markt. Knappes Bauland und regulatorische Hürden dürften diese Knappheit weiter stützen. Die Folge sind tiefe Leerstände und steigende Mieten. Ausblick Der HSC Fund wird per 30. Juni 2026 leicht unter dem Nettoinventarwert gehandelt. Die für das Geschäftsjahr 2025 ausbezahlte Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil entspricht bezogen auf diesen Kurs einer Ausschüttungsrendite von rund 5 % - im aktuellen Marktumfeld eine attraktive laufende Ausschüttung. Mit einem Nettoertrag von CHF 3.12 pro Anteil nach sechs Monaten ist der Fonds auf Kurs, das Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil auch für 2026 zu erreichen. Die Fondsleitung verfolgt auch im zweiten Halbjahr 2026 konsequent ihre strategischen Prioritäten: Investitionsfokus auf den «Werkplatz Schweiz», insbesondere in die Segmente Gewerbe, Produktion, Logistik/Lager und ausgewählte Fachmärkte entlang der Schweizer Hauptverkehrsachsen; Erhalt starker Erträge und hoher Kosteneffizienz zur Sicherung der Ziel-Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil;

Fortsetzung der erfolgreichen Vermietungsleistung und Wertschaffung im Portfolio durch aktives Asset Management, enge Mieterbeziehungen und Investitionen in den Bestand;

Umsetzung konkreter Massnahmen entlang der definierten ESG-Strategie. Weitere Details, Zahlen und Fakten im Halbjahresbericht 2026 des HSC Fund: Helvetica.com Anhang Wichtigste Zahlen HSC Fund Eckdaten Anhang 30.06.2026 31.12.2025 Valorennummer 33550793 33550793 ISIN CH0335507932 CH0335507932 Erstliberierung 09.12.2016 09.12.2016 Anteile im Umlauf Anzahl 4 714 406 4 743 388 Ausgegebene Fondsanteile1) Anzahl - 1 129 364 Zurückgenommene Fondsanteile Anzahl 28 982 683 827 Inventarwert pro Anteil2) CHF 108.69 111.02 Diskontierungssatz real / nominal % 3.46 / 4.50 3.48 / 4.51 Vermögensrechnung 30.06.2026 31.12.2025 Verkehrswert der Liegenschaften CHF 1 774 787 000 773 075 000 Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 787 621 856 786 769 707 Fremdkapitalquote3) % 34.94 33.07 Restlaufzeit Fremdfinanzierung3) Jahre 2.78 2.57 Verzinsung Fremdfinanzierung3) % 1.04 1.03 Nettofondsvermögen (NAV)2) CHF 512 405 860 526 622 744 Erfolgsrechnung 01.01.-30.06.2026 01.01.-30.06.2025 Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen CHF 21 661 847 17 289 817 Nettoertrag CHF 14 698 053 13 362 930 Nettoertrag pro Anteil CHF 3.12 2.82 Restlaufzeit Mietverträge (WAULT)3) Jahre 4.83 4.45 Unterhalt und Reparaturen CHF 1 051 400 605 306 Mietertrag [SOLL] p.a.4) CHF 45 882 560 44 904 640 Bruttorendite [SOLL]4) % 5.92 6.01 Bruttorendite [IST]4) % 5.69 5.72 Kennzahlen gemäss AMAS3) 30.06.2026 30.06.2025 Anlagerendite % 2.86 3.80 Ausschüttungsrendite % 9 n/a n/a Ausschüttung pro Anteil CHF 9 n/a n/a Ausschüttungsquote % 9 n/a n/a Eigenkapitalrendite (ROE) % 2.69 3.16 Rendite des investierten Kapitals (ROIC) % 1.95 2.46 Agio/Disagio % -3.39 -8.17 Kurs pro Anteil CHF 105.00 99.30 Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) % 75.27 71.34 Fremdfinanzierungsquote % 29.04 26.79 Mietzinsausfallrate % 1 3.99 7.49 Fondsbetriebsaufwandquote TER REF GAV % 0.81 0.83 Fondsbetriebsaufwandquote TER REF MV % 1.27 1.27 Performance % 4.06 5.29 1) Ausgabe neuer Anteile in 2025 aufgrund Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Opportunity Fund 2) Werte per 31.12.2024: Inventarwert pro Anteil CHF 109.53 / Nettofondsvermögen (NAV) CHF 470 728 263. 3) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS «Fachinformation Kennzahlen von Immobilienfonds» vom 13.09.2016 (Stand 18.12.2025)

berechnet. 4) Annualisierter Wert auf Basis Bilanzstichtag. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und berücksichtigt allfällige bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht. Medienkontakt Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Asset Management AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Liegenschaften mit Fokus Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932 Disclaimer

Die vorliegende Information gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Diese Mitteilung (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche Zustimmung der Helvetica Asset Management AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Helvetica Asset Management AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich, www.helvetica.com ) bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört (Totalverlust). Die Helvetica Asset Management AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des Immobilienfonds untersagt ist.

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