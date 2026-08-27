Helvetica Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica Swiss Living Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag, schliesst die Kapitalerhöhung erfolgreich ab und stärkt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum



27.08.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 27. August 2026 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 1.58 pro Anteil erwirtschaftet und bestätigt das Ausschüttungsziel von mindestens CHF 2.80 pro Anteil für das laufende Geschäftsjahr; nach sechs Monaten sind rund 56 % der angestrebten Jahresausschüttung erwirtschaftet. Der Leerstand sank auf 2.2 %, den tiefsten Stand seit Lancierung des Fonds, die Mietzinsausfallrate auf 3.53 % (4.38 %). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) stieg dadurch auf 67.5 %, die Anlagerendite beträgt 2.57 %. Die im Juni 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 41 Mio. wurde vollumfänglich gezeichnet. Highlights Nettoertrag und Ausschüttung: Nettoertrag von CHF 6.25 Mio. bzw. CHF 1.58 pro Anteil (CHF 1.56 in der Vorjahresperiode). Der Fonds ist auf Kurs, die Zielausschüttung von mindestens CHF 2.80 pro Anteil auch 2026 zu erreichen, nach sechs Monaten sind bereits rund 56 % davon erwirtschaftet.

Nettoertrag von CHF 6.25 Mio. bzw. CHF 1.58 pro Anteil (CHF 1.56 in der Vorjahresperiode). Der Fonds ist auf Kurs, die Zielausschüttung von mindestens CHF 2.80 pro Anteil auch 2026 zu erreichen, nach sechs Monaten sind bereits rund 56 % davon erwirtschaftet. Anlagerendite: 2.57 % im ersten Halbjahr 2026, getragen vom hohen Ertragsanteil (1.58 %) sowie realisierten Kapitalerfolgen und der Aufwertung des Bestandsportfolios.

2.57 % im ersten Halbjahr 2026, getragen vom hohen Ertragsanteil (1.58 %) sowie realisierten Kapitalerfolgen und der Aufwertung des Bestandsportfolios. Kapitalerhöhung: Bezugsrechtsemission im Verhältnis 9:1 vollumfänglich gezeichnet; Neugelder von rund CHF 41 Mio. für Wachstum und wertschaffende Investitionen.

Bezugsrechtsemission im Verhältnis 9:1 vollumfänglich gezeichnet; Neugelder von rund CHF 41 Mio. für Wachstum und wertschaffende Investitionen. Vermietung: Leerstand per Stichtag auf 2.2 % und Mietzinsausfallrate auf 3.53 % gesenkt - deutlich unter dem Vorjahreswert (4.38 %).

Leerstand per Stichtag auf 2.2 % und Mietzinsausfallrate auf 3.53 % gesenkt - deutlich unter dem Vorjahreswert (4.38 %). Kapitalerfolg und Wertentwicklung: Drei Ankäufe (CHF 56.7 Mio.) und zwei Verkäufe (CHF 50.7 Mio.); realisierter Kapitalgewinn von CHF 3.8 Mio. sowie eine Aufwertung des Bestandsportfolios um 0.5 %.

Drei Ankäufe (CHF 56.7 Mio.) und zwei Verkäufe (CHF 50.7 Mio.); realisierter Kapitalgewinn von CHF 3.8 Mio. sowie eine Aufwertung des Bestandsportfolios um 0.5 %. Ertragskraft: Betriebsgewinnmarge 67.5 % (65.6 %), insbesondere dank tieferer Betriebs- und Unterhaltskosten sowie geringerer Mietzinsausfälle. Ertragslage und operative Kennzahlen Der HSL Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 Erträge von CHF 10.50 Mio. (CHF 10.28 Mio. in der Vorjahresperiode). Der Rückgang der Mietzinseinnahmen um 4.6 % gegenüber dem Vorjahr ist auf den tieferen Liegenschaftsbestand zurückzuführen und wurde durch deutlich reduzierte Mietzinsausfälle aufgefangen: Dank weiter gesenkter Leerstände (2.2 % per Stichtag) sank die Mietzinsausfallrate auf 3.53 % und liegt damit klar unter der Vorjahresperiode (4.38 %). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) stieg deutlich auf 67.5 % (65.6 %), insbesondere dank Optimierungen in Verwaltung sowie Betriebs- und Unterhaltskosten. Auf dieser Basis erwirtschaftete der Fonds einen Nettoertrag von CHF 6.25 Mio. bzw. CHF 1.58 pro Anteil (CHF 1.56 im Vorjahr) und bleibt damit auf Kurs, erneut eine Ausschüttung auf dem Mindestzielniveau von CHF 2.80 pro Anteil auszuzahlen. Wertentwicklung und Anlagerendite Der Verkehrswert des Portfolios stieg im ersten Halbjahr 2026 um CHF 8.2 Mio. auf CHF 512.7 Mio. Dazu trugen der Verkauf von zwei Liegenschaften (CHF 50.7 Mio.), der Ankauf von drei Liegenschaften (CHF 56.7 Mio.) sowie eine Aufwertung des Bestandsportfolios um 0.5 % (like-for-like) bei. Verkauft wurde eine Liegenschaft in Biel (Poststrasse 32-44b), die bisher grösste Liegenschaft im Portfolio mit kurzfristigem Sanierungsbedarf sowie eine Liegenschaft in Zürich (Gagliardiweg 9), welche aufgrund ihrer städtischen Lage und somit tiefen Rendite nicht mehr dem strategischen Investitionsprofil entsprach. Aus den beiden Verkäufen resultierte ein realisierter Kapitalerfolg von insgesamt rund CHF 3.8 Mio. Gekauft wurden drei Liegenschaften in Villmergen (AG), Romanshorn (TG) und Emmen (LU), zu Nettorenditen über dem Fondsdurchschnitt. Nach dem Bilanzstichtag hat der Fonds im August 2026 eine Wohnliegenschaft in Liestal (BL) für CHF 14.0 Mio. rückwirkend per 01. Juli 2026 erworben. Der Inventarwert (NAV) pro Anteil entwickelte sich von CHF 102.69 per 31. Dezember 2025 auf CHF 102.46 per 30. Juni 2026 unter Berücksichtigung der im April 2026 ausbezahlten Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil. Daraus resultiert eine Anlagerendite von 2.57 %. Ausblick Der HSL Fund investiert in Wohnliegenschaften an suburbanen Wachstumslagen und richtet sein Angebot konsequent auf Familien und Mehrpersonenhaushalte im bezahlbaren Segment aus: über 90 % der Mieterträge stammen aus Wohnnutzung, rund 80 % der Wohnungen verfügen über 3.5 Zimmer oder mehr. Im März 2026 hat die Fondsleitung vier Werttreiber kommuniziert - aktive Vermietung, Optimierung der Betriebs- und Unterhaltskosten, Investitionen in den Bestand und Transaktionen. Das Halbjahresergebnis reflektiert dies: mehr Ertrag pro Anteil bei gleichzeitig tieferem Leerstand und tieferen Kosten. Für das zweite Halbjahr 2026 legt die Fondsleitung den Fokus entsprechend auf: Wertschaffung im Bestand: Umsetzung des Sanierungsprojekts in Nidau (BE) sowie Weiterentwicklung der Projekte in der Sanierungspipeline;

Operative Effizienz: aktives Asset Management mit tiefen Leerständen, schlanker Kostenstruktur und konsequenter Realisierung von Potenzialen; Erträge und Ausschüttung: Sicherung einer hohen Ertragskraft und Erreichen der Zielausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil für das Geschäftsjahr 2026;

Weiteres Wachstum entlang der Fondsstrategie und wertschaffende Investitionen in den Bestand. Weitere Details, Zahlen und Fakten im Halbjahresbericht 2026 des HSL Fund: Helvetica.com Anhang Wichtigste Zahlen HSL Fund Eckdaten Anhang 30.06.2026 31.12.2025 Valorennummer 49527566 49527566 ISIN CH0495275XXX CH0495275XXX Erstliberierung 06.11.2019 06.11.2019 Anteile im Umlauf Anzahl 3 967 982 3 571 844 Ausgegebene Fondsanteile Anzahl 396 798 - Zurückgenommene Fondsanteile Anzahl 660 267 390 Inventarwert pro Anteil1) CHF 102.46 102.69 Diskontierungssatz real / nominal % 2.79 / 3.81 2.77 / 3.80 Vermögensrechnung 30.06.2026 31.12.2025 Verkehrswert der Liegenschaften CHF 1 512 670 000 504 479 000 Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 542 862 554 523 202 677 Fremdkapitalquote2) % 25.11 29.89 Restlaufzeit Fremdfinanzierung2) Jahre 5.3 2.97 2.10 Verzinsung Fremdfinanzierung2) % 5.3 1.44 1.21 Nettofondsvermögen (NAV)1) CHF 406 561 136 366 806 741 Erfolgsrechnung 01.01.-30.06.2026 01.01.-30.06.2025 Mietzinseinnahmen CHF 9 746 006 10 219 234 Nettoertrag CHF 6 250 650 5 561 752 Nettoertrag pro Anteil CHF 1.58 1.56 Unterhalt und Reparaturen CHF 901 050 1 190 326 Mietertrag [SOLL] p.a.3) CHF 19 773 779 19 573 318 Bruttorendite [SOLL]3) % 3.86 4.01 Bruttorendite [IST]3) % 3.78 3.88 Kennzahlen gemäss AMAS2) 30.06.2026 30.06.2025 Anlagerendite % 2.57 2.94 Ausschüttungsrendite % 9 n/a n/a Ausschüttung pro Anteil CHF 9 n/a n/a Ausschüttungsquote % 9 n/a n/a Eigenkapitalrendite (ROE) % 2.38 2.34 Rendite des investierten Kapitals (ROIC) % 1.89 1.82 Agio/Disagio % 2.09 -3.25 Kurs pro Anteil CHF 104.60 97.70 Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) % 67.46 65.63 Fremdfinanzierungsquote % 22.43 26.44 Mietzinsausfallrate % 1 3.53 4.38 Fondsbetriebsaufwandquote TER REF GAV % 0.68 0.69 Fondsbetriebsaufwandquote TER REF MV % 0.97 1.00 Performance % 0.58 -3.46 1) Werte per 31.12.2024: Inventarwert pro Anteil CHF 100.90 / Nettofondsvermögen (NAV) CHF 387 377 826. 2) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS «Fachinformation Kennzahlen von Immobilienfonds» vom 13.09.2016 (Stand 18.12.2025)

berechnet. 3) Annualisierter Wert auf Basis Bilanzstichtag. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und berücksichtigt allfällige bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht.

Medienkontakt Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Asset Management AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275XXX Disclaimer

Die vorliegende Information gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Diese Mitteilung (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche Zustimmung der Helvetica Asset Management AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Helvetica Asset Management AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich, www.helvetica.com ) bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört (Totalverlust). Die Helvetica Asset Management AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des Immobilienfonds untersagt ist.

Ende der Adhoc-Mitteilung