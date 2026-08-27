Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Accelleron erzielt starkes Halbjahresergebnis und erhöht Investitionen für zukünftiges Wachstum
Schiffsneubauten und Rechenzentren bleiben wichtige Wachstumstreiber
Baden, Schweiz, 27. August 2026 - Accelleron, ein globaler Technologieführer in den Bereichen Turbolader, Kraftstoffeinspritzung und digitale Lösungen für die Schifffahrts- und Energiebranche, erzielt erneut ein starkes Halbjahresergebnis und knüpft damit an die Dynamik des Jahres 2025 an. «Das Schifffahrtsgeschäft entwickelte sich weiterhin stark, während der Ausbau von Rechenzentren in den USA zu einer höheren Nachfrage nach Primärenergieanwendungen führte. Um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen, besonders bei Stromerzeugungsanwendungen für Rechenzentren, haben wir im ersten Halbjahr 2026 USD 31 Mio. investiert. Das sind über 40% mehr als im ersten Halbjahr 2025», so Daniel Bischofberger, CEO von Accelleron. «Angesichts unserer starken Halbjahresergebnisse und der positiven Dynamik in unseren Kernmärkten heben wir unsere Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 auf 14-17% an.»
Der Umsatz erreichte in den ersten sechs Monaten 2026 USD 737,3 Mio. Dies entspricht einem Anstieg von 21,3% gegenüber dem Vorjahr; organisch betrug das Wachstum 17,2%. Das operative EBITA erhöhte sich um USD 34,8 Mio. oder 22,5% auf USD 189,7 Mio. Die operative EBITA-Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 25,7%. Der Reingewinn nahm um USD 36,1 Mio. oder 31,5% auf USD 150,8 Mio. zu. Die Umwandlung des freien Cashflows lag bei 58,4% (H1 2025: 70,3%). Im Wesentlichen trugen höhere Investitionen für zukünftiges Wachstum zu diesem Rückgang bei.
Segment Medium & Low Speed
Der Umsatz im Segment Medium & Low Speed erhöhte sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um USD 69,7 Mio. oder 15,2% auf USD 528,5 Mio. Das organische Wachstum betrug 11,3%.
Das Wachstum wurde durch die anhaltend starke Nachfrage nach Schiffsneubauten in der Handelsschifffahrt getragen. Der Umsatz im Kraftstoffeinspritzgeschäft entwickelte sich erwartungsgemäss.
Das Wachstum des Servicegeschäfts im Segment Medium & Low Speed wurde durch Upgrades zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz, eine wachsende Zahl von Schiffen mit Full-Cover-Serviceverträgen sowie die anhaltend hohe Auslastung in der Handels- und Kreuzschifffahrt getragen. Auch das Servicegeschäft für mittelschnell laufende Motoren in der Stromerzeugung trug zum Wachstum bei. Treiber waren regelmässige Wartungsarbeiten und Investitionen, um die Stromversorgung durch Kraftwerke zuverlässiger zu machen.
Das operative EBITA erhöhte sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um USD 18,7 Mio. oder 16,1% auf USD 134,9 Mio. Das starke Wachstum im margenschwächeren Produktgeschäft wurde durch strukturellen Leverage mehr als ausgeglichen. Dadurch erhöhte sich die operative EBITA-Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 25,5%.
Segment High Speed
Der Umsatz im Segment High Speed nahm gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um USD 59,7 Mio. oder 40,0% auf USD 208,9 Mio. zu. Das organische Wachstum betrug 35,5%.
Der Umsatz mit Turboladern für gasbefeuerte Primärenergieanwendungen in US-Rechenzentren nahm weiter zu, unterstützt durch Kapazitätserweiterungen bei den Motorenherstellern. Das Umsatzwachstum bei dieselbetriebenen Notstromanwendungen wurde durch die Kapazitätszuteilung der Motorenhersteller begrenzt. Gaskompression verzeichnete weiterhin eine starke Nachfrage in Nordamerika, gestützt durch Investitionen in Pipelines, um die steigende Nachfrage nach Erdgas im In- und Ausland zu bedienen.
Der Umsatz im Servicegeschäft im Segment High Speed nahm durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Erdgas in den USA deutlich zu. Daraus ergab sich eine weiterhin starke Dynamik beim Remanufacturing von Turboladern für Gaskompressionsanwendungen. Der Umsatz im Servicegeschäft für stationäre Stromerzeugungsanwendungen blieb stabil. Die installierte Basis wuchs weiter.
Das operative EBITA stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um USD 16,1 Mio. oder 41,6% auf USD 54,8 Mio. Zusätzliche Kosten entlang der Wertschöpfungskette wurden durch starken strukturellen Leverage mehr als ausgeglichen. Dadurch erhöhte sich die operative EBITA-Marge um 0,3 Prozentpunkte auf 26,2%.
Positiver Ausblick und angehobene Prognose
«Die Nachfrage in unseren Kernmärkten bleibt robust, gestützt durch den weiteren Ausbau von Rechenzentren und die anhaltende Neubautätigkeit in der Schifffahrt. Während wir mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Full-Cover-Serviceverträgen rechnen, dürfte sich das Wachstum bei Upgrades und Nachrüstungen aufgrund der Verschiebung des IMO-Net-Zero-Frameworks abflachen», so Bischofberger. «Wir investieren weiter in Kapazitäten, Technologie und unsere Mitarbeitenden, damit wir unsere Kunden zuverlässig beliefern können. Gleichzeitig setzen wir unseren ausgewogenen Kapitalallokationsrahmen konsequent um. Dazu gehört auch das im Mai lancierte Aktienrückkaufprogramm.»
Aufgrund des starken Halbjahresergebnisses hebt Accelleron die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 auf 14-17% an (zuvor 9-14%). Die Prognose für die operative EBITA-Marge 2026 bleibt unverändert bei 25-26%.
Der Halbjahresbericht 2026 ist auf der Website verfügbar unter: https://accelleron.com/investors/financial-reports/half-year-report-2026
1 Alternative Leistungskennzahlen
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Medienmitteilung (PDF)
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accelleron Industries AG
|Bruggerstrasse 71a
|5401 Baden
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|E-Mail:
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|Internet:
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|ISIN:
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|Valorennummer:
|116936091
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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