DJ PTA-AFR: PORR AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
PORR AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/27.08.2026/06:30 UTC+2) - PORR AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.porr-group.com/investor-relations/reporting/zwischenberichte Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
(Ende)
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Aussender: PORR AG Absberggasse 47 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Ilona Radoczky Tel.: +43 50 626-1546 E-Mail: investor.relations@porr.at Website: www.porr-group.com ISIN(s): AT0000609607 (Aktie) AT0000A39XXX (Anleihe) XS2408013XXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787805000173 ]
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August 27, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)