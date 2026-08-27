INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
«Der Schweizer Wohnimmobilienmarkt bleibt von einer robusten Nachfrage und einem strukturellen Angebotsengpass geprägt, insbesondere in der Genferseeregion. Auch im ersten Halbjahr 2026 hat sich dieses Marktumfeld für Investis als äusserst vorteilhaft erwiesen. Dank unserer konsequenten Fokussierung auf Wohnliegenschaften sowie eines disziplinierten Asset Managements konnten wir unsere Marktposition weiter ausbauen, ein starkes operatives Ergebnis erzielen und unsere Bilanz weiter stärken. Die hohe Qualität des Immobilienportfolios, kontinuierliche Renovationen sowie der langfristige Anlagehorizont bilden die Grundlage für eine nachhaltige Wertschaffung.
2026 markiert zugleich das zehnjährige Jubiläum unserer Börsenkotierung an der SIX Swiss Exchange. Ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Investis. Seit dem Börsengang am 30. Juni 2016 haben wir den Wert unseres Immobilienportfolios verdreifacht, unsere Kapitalstruktur kontinuierlich gestärkt und die Loan-to-Value-Quote deutlich reduziert. Gleichzeitig ist es uns gelungen, unseren Aktionärinnen und Aktionären über die Jahre hinweg attraktive und verlässliche Ausschüttungen zu bieten und den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.
Seit dem Börsengang zu CHF 53 entwickelte sich die Aktie äusserst erfreulich und erreichte per 30. Juni 2026 einen Kurs von CHF 153. Unter Einbezug der ausgeschütteten Dividenden entspricht dies einer annualisierten Gesamtrendite von 12.9%. Diese Entwicklung unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung unserer langfristigen Strategie und bestätigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Mit dem Halbjahresergebnis 2026 und der operativen Entwicklung von Investis bin ich deshalb sehr zufrieden und überzeugt, dass unsere konsequente Positionierung auch künftig die Grundlage für eine nachhaltige Wertschaffung für all unsere Stakeholder bildet», kommentiert Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe.
Erfolgreiches operatives Ergebnis
Der Liegenschaftsertrag erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 um 6.8% auf CHF 41.5 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) stieg der Liegenschaftsertrag um +0.6% (Wohnliegenschaften +1.1%). Der annualisierte Sollmietertrag des Portfolios belief sich per 30. Juni 2026 auf CHF 85.9 Mio. Die Leerstandsquote verharrte bei 2.0% (Wohnliegenschaften 1.2%) und unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Portfolios sowie die hohe Nachfrage nach Wohnraum in der Genferseeregion.
Der EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen stieg um 9.3% auf CHF 26.7 Mio. und wuchs somit stärker als die Mieterträge. Diese Entwicklung widerspiegelt sowohl die verbesserte operative Performance des Portfolios als auch die konsequente Fortführung eines disziplinierten Kostenmanagements. Gestützt durch das Tiefzinsumfeld und damit tieferen Diskontierungssätzen sowie höheren Cashflows resultierte ein Aufwertungsgewinn von CHF 43.7 Mio. Insgesamt erzielte Investis im ersten Halbjahr 2026 einen sehr erfreulichen EBIT von CHF 70.3 Mio. und unterstreicht die Fähigkeit der Gruppe, sowohl durch ihre operative Tätigkeit als auch durch die hohe Qualität ihrer Vermögenswerte nachhaltig Wert zu schaffen.
Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz auf den Finanzschulden reduzierte sich im ersten Halbjahr 2026 auf tiefe 0.92% (HY 2025: 1.10 %). Der Verkauf von zwei Minderheitsbeteiligungen (PHM Group TopCO Oy und Nexthink SA) führte zu einem Finanzgewinn von CHF 10.2 Mio. Bei einer Steuerquote von 13 % resultierte ein Reingewinn von CHF 67.6 Mio. (CHF 80.2 Mio.) beziehungsweise CHF 5.29 je Aktie (CHF 6.28). Ohne Neubewertungseffekte erhöhte sich der Reingewinn deutlich auf CHF 30.1 Mio., verglichen mit CHF 19.6 Mio. in der Vorjahresperiode. Diese deutliche Ergebnisverbesserung unterstreicht die nachhaltig hohe Qualität der operativen Performance sowie die Fähigkeit der Gruppe, ihre Rentabilität langfristig weiter zu steigern.
Ende der Adhoc-Mitteilung
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