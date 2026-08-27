DJ PTA-News: UBM Development AG: Zahlen bestätigen Trendwende im ersten Halbjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

UBM Development AG: Zahlen bestätigen Trendwende im ersten Halbjahr

Wien (pta000/27.08.2026/07:00 UTC+2)

• Deutlicher Ergebnisaufschwung vor und nach Steuern • Umsatzmomentum setzt sich fort • Eigenkapitalquote mit 36,6% über Zielkorridor • Wohnungsverkaufsrekord aus dem Vorjahr wiederholt • Erste Assetverkäufe zum und über Buchwert für Bezahlbares Wohnen

Wien, 27.08.2026 - Die UBM Development AG ("UBM") verzeichnet auch zum H1 sowohl vor als auch nach Steuern ein positives Ergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein deutlicher Ergebnisaufschwung von über EUR 13 Mio. Insbesondere durch die Fortsetzung der Wohnungsverkäufe auf dem Niveau des Rekordhalbjahres 2025 stieg der Umsatz um über 36% auf EUR 81,2 Mio.

Mit 36,6% liegt die Eigenkapitalquote über dem Zielkorridor von 30-35%. Die Nettoverschuldung sinkt auf EUR 475 Mio. und somit auf den tiefsten Stand seit 31. März 2022.

"Die Trendwende ist jedenfalls in den Zahlen angekommen. Das erste Halbjahr bestätigt unseren Weg", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler.

Pilotprojekt für Bezahlbares Wohnen

Mit ihrem Produkt Bezahlbares Wohnen geht UBM neue Wege. Im Gegensatz zum konventionellen Bau bilden in der Fabrik vorgefertigte Elemente einen neuen Ansatz. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades wird eine Bauzeitreduktion von 30% erwartet. UBM entwickelt dazu in der Viktor-Kaplan Straße in Wien ihr erstes Pilotprojekt mit 92 Wohneinheiten. Durch den Einsatz erneuerbarer Energie mit Wärmepumpe und einem Balkonkraftwerk für jede Wohneinheit werden die Betriebskosten auf unter EUR 2 pro m(2) Wohnnutzfläche gedrückt.

Angesichts der Erwartung, dass in Wien 2026 weniger als 2.300 freifinanzierte Wohnungen fertiggestellt werden, trifft das Angebot der UBM auf eine deutlich steigende Nachfrage bei freien Mietwohnungen.

Über EUR 20 Mio. Cash durch erste Asset Verkäufe

Um weitere Finanzmittel für die Umsetzung ihrer Strategie im Bereich Bezahlbares Wohnen freizusetzen, forciert UBM den Verkauf von Bestandsobjekten und nicht strategischen Assets.

Seit der Bekanntgabe des Portfolio-Rebalancings im Q1 konnten bereits erste Assets erfolgreich zum bzw. über Buchwert verkauft werden. So wurde ein Paket an Bestandrechten im Großraum Wien um rund EUR 34,8 Mio. und eine nicht-strategische Liegenschaft in der Steiermark um EUR 10 Mio. veräußert. Allein mit diesen beiden Verkäufen werden über EUR 20 Mio. an Cash freigesetzt.

Ausblick

Das niedrige Bewilligungs- und Fertigstellungsniveau verknappen das künftige Wohnungsangebot. Gerade im Segment Bezahlbares Wohnen erwartet UBM über mehrere Jahre eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage. Der operative Fokus der kommenden Quartale bei UBM liegt daher unverändert auf dem Portfolio-Rebalancing und Aufbau einer Projektpipeline für Bezahlbares Wohnen.

Die Ertrags- und Finanzkennzahlen im Detail

Im H1 erwirtschaftete die UBM eine Gesamtleistung von EUR 179,9 Mio., was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 28,2% bedeutet. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich auf EUR 7,3 Mio. erheblich gegenüber dem Verlust im Halbjahr 2025 von EUR -5,8 Mio. Deutlich fiel auch die Steigerung beim Ergebnis nach Steuern aus, das von EUR -6,6 Mio. ebenfalls ins Plus auf EUR 6,2 Mio. drehte. Eigenkapital (Steigerung um 6,7 % auf EUR 373,9 Mio.) und Nettoverschuldung (Reduktion um 10% auf EUR 474,6 Mio.) verzeichnen ebenso deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr. Bedingt durch die Rückzahlung von Anleihen und Schuldscheindarlehen sowie Finanzverbindlichkeiten reduzierten sich die Liquiden Mittel auf EUR 84,4 Mio..

Kennzahlen H1 2026 UBM Development AG

Ertragskennzahlen (in EUR Mio.) 1-6/2026 1-6/2025 Veränd. Gesamtleistung1 179,9 140,3 28,2% Umsatzerlöse 81,2 59,6 36,3% Ergebnis vor Steuern (EBT) 7,3 -5,8 >100% Ergebnis nach Steuern 6,2 -6,6 >100% Vermögens- und Finanzkennzahlen (in EUR Mio.) 30.06.2026 31.12.2025 Veränd. Bilanzsumme 1.021,5 1.092,3 -6,5% Eigenkapital 373,9 350,2 6,7% Eigenkapitalquote (in %) 36,6% 32,1% 4,5PP Nettoverschuldung2 474,6 527,6 -10,0% Liquide Mittel 84,4 117,7 -28,3% Aktienkennzahlen und Mitarbeiter 30.06.2026 30.06.2025 Veränd. Ergebnis je Aktie (in EUR)3 0,10 -1,32 >100% Aktienkurs (in EUR) 17,05 21,00 -18,8% Marktkapitalisierung (in EUR Mio.) 127,4 156,9 -18,8% Mitarbeitende 188 218 -13,8%

1 Die Gesamtleistung umfasst die Umsätze der vollkonsolidierten Unternehmen, die anteiligen Umsätze der at-equity einbezogenen Unternehmen sowie Erlöse aus Immobilienverkäufen von Share- bzw. Asset Deals.

(2) Die Nettoverschuldung umfasst kurz- und langfristige Anleihen und Finanzverbindlichkeiten exkl. Leasingverbindlichkeiten minus liquide Mittel.

3 Ergebnis je Aktie nach Abzug von Hybridkapitalzinsen.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

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Aussender: UBM Development AG Laaer-Berg-Straße 43 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Victor Eggenberger Tel.: +43 664 80 1873 104 E-Mail: investor.relations@ubm-development.com Website: www.ubm-development.com ISIN(s): AT0000815402 (Aktie) AT0000A35XXX (Anleihe) AT0000A3FXXX (Anleihe) AT0000A3KXXX (Anleihe) AT0000A3PXXX (Anleihe) XS2355161XXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

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August 27, 2026 01:01 ET (05:01 GMT)