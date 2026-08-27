EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: ASTA Energy Solutions AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.astagroup.com/investors/publications/
27.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|Ende der Mitteilung
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2389174 27.08.2026 CET/CEST
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