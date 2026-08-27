EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose
PRESSEMELDUNG
NEUE Langzeitverträge sichern Künftige Auslastung
Darüber hinaus erhöhte ASTA im ersten Halbjahr 2026 die mehrjährige Planungssicherheit durch den Abschluss weiterer Langzeitverträge mit führenden globalen OEMs (Original Equipment Manufacturer), darunter Siemens Energy, GE Vernova und Andritz. Getrieben wird die Nachfrage nach Leistungstransformatoren insbesondere durch den weltweiten Netzausbau und die zunehmende Integration erneuerbarer Energien. Die Verträge sichern ASTA verlässliche Abnahmemengen und schaffen damit eine belastbare Grundlage für die laufenden Kapazitätserweiterungen an den Standorten in Österreich, Brasilien, China und Indien, die planmäßig voranschreiten. Umsatz und Auslastung sind für die kommenden Geschäftsjahre damit deutlich verlässlicher abschätzbar.
Finanzielle Stärke als Fundament
Die Bilanz der ASTA hat sich im ersten Halbjahr 2026 grundlegend gestärkt: Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 45,9 % (31. Dezember 2025: 24,9 %), die liquiden Mittel erhöhten sich auf EUR 131,6 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 47,3 Mio.), während Darlehen von nahestehenden und verbundenen Unternehmen um EUR 24,8 Mio. zurückgeführt wurden. Die Nettoverschuldung von EUR 56,6 Mio. zum Jahresende 2025 wandelte sich binnen sechs Monaten in eine Nettoliquidität von EUR 47,4 Mio. - eine Verbesserung um rund EUR 104 Mio. Damit verfügt ASTA über die finanzielle Basis, das weitere Wachstum aus eigener Kraft zu finanzieren. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit verbesserte sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 3,1 Mio. (H1 2025: EUR -3,0 Mio.); vor dem kupferpreis- und volumenbedingten Aufbau des Trade Working Capital von EUR 25,7 Mio. lag der operative Mittelzufluss bei EUR 28,8 Mio. Der Working-Capital-Aufbau konzentrierte sich auf das erste Quartal, im zweiten Quartal war der operative Cashflow bereits deutlich positiv. Der Free Cashflow stieg bei Investitionen von EUR 14,2 Mio. auf EUR 22,8 Mio. (H1 2025: EUR 10,6 Mio.), die Cash Conversion erreichte 61,6 %. "Margenverbesserung und starke Cash Conversion im ersten Halbjahr zeigen, dass wir Wachstum nachhaltig in Ergebnis umsetzen. Mit der seit dem Börsengang deutlich gestärkten Bilanz haben wir die Flexibilität, unsere Wachstumsstrategie diszipliniert umzusetzen und die Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren", sagt Daniela Klauser, CFO der ASTA Energy Solutions AG.
Positiver Ausblick 2026: Angehobene EBITDA-Prognose bestätigt
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die ASTA Energy Solutions AG, trotz anhaltend volatiler geopolitischer Rahmenbedingungen, eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Wesentliche Wachstumstreiber sind die hohe Nachfrage nach Kupferprodukten für den Ausbau der Energieinfrastruktur und die Energiewende. Mit ihrer strategischen Positionierung, langfristigen Kundenbeziehungen und Präsenz in strukturell wachsenden Märkten sieht sich ASTA gut aufgestellt, um von dieser Entwicklung nachhaltig zu profitieren. Vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage in allen Absatzregionen, des gestiegenen Anteils margenstarker Aufträge und der verbesserten Produktionsauslastung bestätigt der Vorstand die am 18. August 2026 angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Demnach erwartet ASTA ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 60 Mio. bis EUR 64 Mio. (zuvor: EUR 55 Mio. bis EUR 59 Mio.). Die Prognosen für die Umsatzerlöse (Net Sales) und Net Value Sales bleiben unverändert.
Kennzahlen h1 2026 (in EUR Mio.)
¹ Net-Value Sales ist keine IFRS-Kennzahl. Sie wird berechnet als Nettoumsatzerlöse (inklusive fertiger und unfertiger Erzeugnisse) abzüglich Aufwendungen für Material, Sach- und Dienstleistungen, wobei Materialaufwendungen direkt an den Kunden weitergegeben werden. Diese Kennzahl ist für die Gesellschaft relevant, da sie den Nettowertanteil der von der ASTA-Gruppe erzielten Nettoumsatzerlöse darstellt.
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|EQS News ID:
|2389092
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2389092 27.08.2026 CET/CEST