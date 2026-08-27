Mit geteilten Ansichten, Snap Layouts und cleveren Tastenkombis lassen sich Programmfenster flexibel anordnen. So behalten Sie beim Arbeiten am Rechner garantiert den Überblick. Über viele Dinge kann man geteilter Ansicht sein, die geteilte Ansicht im Browser ist aber zweifelsohne eine nützliche Sache. In Chrome und anderen auf Chromium basierenden Browsern wie etwa Brave kann man schon länger zwei beliebige Tabs nebeneinander darstellen. Und Firefox ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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