Die betriebliche Altersversorgung ( bAV) gewinnt weiter an Bedeutung. Steigende Lebenshaltungskosten und ein sinkendes Rentenniveaüerhöhen den Vorsorgedruck, zugleich suchen Unternehmen händeringend Fachkräfte. Damit entwickelt sich die bAV zunehmend züeinem wichtigen Instrument für Mitarbeitergewinnung und -bindung. Für Beschäftigte bleibt sie eine der attraktivsten Vorsorgeformen dank staatlicher Förderung und steuerlicher Vorteile. Unternehmen wiederum nutzen sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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