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20 Meter - so tief musste dieser Kupfer-Explorer bohren, um fündig zu werden
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PR Newswire
27.08.2026 08:06 Uhr
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Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 27

Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EAG
Date: 26/8/2026
Curr: GBP
NAV: 5.16
Shrs: 128,244,112.00
Tckr: FSMP
Fund: FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
EIU
Date: 26/8/2026
Curr: USD
NAV: 4.12
Shrs: 12,574,252.00
Tckr: FSMF
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EAG
Date: 26/8/2026
Curr: GBP
NAV: 5.22
Shrs: 69,426,244.00
Tckr: FEMP
Fund: FIL SUST USD EM BND ETF
EIU
Date: 26/8/2026
Curr: USD
NAV: 4.01
Shrs: 1,232,702.00
Tckr: FSEM
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EAH
Date: 26/8/2026
Curr: EUR
NAV: 5.85
Shrs: 13,869,965.00
Tckr: FSCE
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
UIH
Date: 26/8/2026
Curr: USD
NAV: 5.27
Shrs: 1,280,904.00
Tckr: FSMU
Fund: FIL ESG USD EM BOND ETF
EHI
Date: 26/8/2026
Curr: EUR
NAV: 4.76
Shrs: 6,574,175.00
Tckr: FESE GY
Fund: FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
EIH
Date: 26/8/2026
Curr: EUR
NAV: 4.75
Shrs: 15,864,157.00
Tckr:
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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