FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KEPLER VORSORGE MIX.R T K1AR AT0000722XXX
LOYS PHIL.BRUNS B (T) D5VR DE000A0H0XXX
RUECKLAGENFONDS A H61C DE000A1JRXXX
BAR.GL-GBL LEADERS AEO BYQ7 IE0030016XXX
BGF-EMERG.MKTS NAM.A2 MI93 LU0047713XXX
SISF EMERGING MKTS ADISAV XR59 LU0049853XXX
DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF DED7 LU0052859XXX
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1 LU0056052XXX
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1B LU0056053XXX
LOYS - LOYS GLOBAL P LXFA LU0107944XXX
ABRDNI-EMERG.MKTS EQ.AADL ABD4 LU0132412XXX
BGF-EMERG.MKTS N.A2 EO ERDY LU0171275XXX
PICTET-EM.MKTS IN.NAM.PDL PJAH LU0188499XXX
WARBURG VALUE FUND A DXQA LU0208289XXX
WARBURG VALUE FUND B DXQN LU0208289XXX
MFS M.-EMER.MKTS EQ.A1 EO XG4R LU0219423XXX
AB/FROM ONWARDS 27.08.2026
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KEPLER VORSORGE MIX.R T K1AR AT0000722XXX
LOYS PHIL.BRUNS B (T) D5VR DE000A0H0XXX
RUECKLAGENFONDS A H61C DE000A1JRXXX
BAR.GL-GBL LEADERS AEO BYQ7 IE0030016XXX
BGF-EMERG.MKTS NAM.A2 MI93 LU0047713XXX
SISF EMERGING MKTS ADISAV XR59 LU0049853XXX
DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF DED7 LU0052859XXX
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1 LU0056052XXX
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1B LU0056053XXX
LOYS - LOYS GLOBAL P LXFA LU0107944XXX
ABRDNI-EMERG.MKTS EQ.AADL ABD4 LU0132412XXX
BGF-EMERG.MKTS N.A2 EO ERDY LU0171275XXX
PICTET-EM.MKTS IN.NAM.PDL PJAH LU0188499XXX
WARBURG VALUE FUND A DXQA LU0208289XXX
WARBURG VALUE FUND B DXQN LU0208289XXX
MFS M.-EMER.MKTS EQ.A1 EO XG4R LU0219423XXX
AB/FROM ONWARDS 27.08.2026
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