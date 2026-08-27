Berlin (ots) -Mit dem digitalen Unterrichtsmagazin Zeitbild WISSEN "Krankenversicherung mit Zukunft" bringen der Zeitbild Verlag und der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) ein zentrales gesellschaftliches Thema in deutsche Klassenzimmer. Gleichzeitig sind Schülerinnen und Schüler eingeladen, eigene Ideen für die Zukunft des Gesundheitssystems zu entwickeln.Das Unterrichtsmagazin Zeitbild WISSEN "Krankenversicherung mit Zukunft" richtet sich an 20.000 Lehrkräfte der Sekundarstufen I und II und bietet fundierte, didaktisch aufbereitete Materialien für die Unterrichtsfächer Politik, Wirtschaft und Ethik. Im Fokus stehen aktuelle Herausforderungen wie der demografische Wandel, steigende Gesundheitskosten sowie Reformansätze im deutschen Krankenversicherungssystem.Das deutsche Gesundheitssystem zählt zu den leistungsfähigsten weltweit, steht jedoch zunehmend unter Druck: Immer weniger Erwerbstätige finanzieren die Versorgung einer wachsenden älteren Bevölkerung, während medizinischer Fortschritt zusätzliche Kosten verursacht. Das bundesweite Unterrichtsprojekt vermittelt über Lehrkräfte des Zeitbild Schulnetzwerks zentrale Grundlagen zur gesetzlichen (GKV) und privaten Krankenversicherung (PKV) und beleuchtet aktuelle Reformdebatten."Die Zukunft des Gesundheitssystems betrifft insbesondere die junge Generation. Deshalb ist es uns wichtig, Schülerinnen und Schüler nicht nur zu informieren, sondern sie aktiv in die Reformdebatten einzubeziehen. Denn wenn wir es heute nicht schaffen, unsere sozialen Sicherungssysteme nachhaltig zu reformieren, wird die Finanzierungslast die Handlungsspielräume der jungen Menschen massiv einschränken", erklärt Dr. Florian Reuther, Direktor des PKV-Verbands.Kern des Projekts ist die bundesweite Ideenwerkstatt "Krankenversicherung mit Zukunft". Schulklassen sind eingeladen, im Unterricht eigene Konzepte und Reformvorschläge zu erarbeiten und einzureichen - etwa als Videos, Präsentationen oder kreative Beiträge. Dabei setzen sie sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinander und entwickeln eigene Lösungsansätze.Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und leisten einen Beitrag zur öffentlichen Debatte über die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Deutschland.Lehrkräfte können die Materialien kostenfrei nutzen und Beiträge bis zum 23. Februar 2027 einreichen.Weitere Informationen unter: https://www.zeitbild.de/krankenversicherung/Der Zeitbild Verlag ist das führende Unternehmen für Bildungskommunikation und entwickelt seit Jahrzehnten bundesweite Bildungsaktionen im Auftrag von Unternehmen, Verbänden, Bundesministerien und Stiftungen, die über das Zeitbild-Schulnetzwerk mit über 100.000 Lehrkräften umgesetzt werden.Pressekontakt:Zeitbild Verlag und Agentur für Kommunikation GmbHFrederic MarkusE-Mail: info@zeitbild.deTel.: 030-3200190Original-Content von: Zeitbild Verlag & Agentur für Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7693/6340515