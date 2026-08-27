Meta Platforms beendet offenbar den viel beachteten Prozess um mögliche Schäden sozialer Netzwerke bei Kindern und Jugendlichen mit einem milliardenschweren Vergleich. Allein die kolportierte Vereinbarung erreicht bis zu 16,68 Milliarden US$, das gesamte Paket sogar rund 18 Milliarden US$. Trotzdem stieg die Meta-Aktie am Mittwoch um +1,1% auf 576,14 US$. Die Reaktion wirkt nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Aus 1,4 Billionen-Risiko dürften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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