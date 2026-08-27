Früher verbreiteten sich Werbebotschaften gemächlich, heute können sie in Sekundenschnelle tausendfach digital geteilt werden. Planbar ist das nicht - doch mit ein paar Kniffen können Unternehmen ihren Spots auf die Sprünge helfen. Mit ihrer deutschsprachigen Single Berghain überraschte die katalanische Musikerin Rosalía Ende 2025 ihr Publikum. Der atmosphärische, fast spirituelle Song - eingespielt mit dem London Symphony Orchestra und einem gewaltigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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