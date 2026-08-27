CT3 bereitet sein Ökosystem auf die Einführung der CT3GB-Ökonomie vor

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CT3 hat eine neue Phase in der Entwicklung seines Ökosystems eingeleitet und mit den Vorbereitungen auf das zukünftige Listing des CT3GB-Tokens begonnen. Im Mittelpunkt stehen dabei der weitere Ausbau der Speicherinfrastruktur, der Aufbau finanzieller und technologischer Reserven sowie die schrittweise Vorbereitung einer eigenen tokenbasierten Ökonomie. Nach dem geplanten Start soll CT3GB eine zentrale Rolle bei den Abrechnungen innerhalb der Plattform übernehmen. Parallel dazu entwickelt CT3 seine Smart-Contract-Architektur weiter und plant vor dem Listing ein unabhängiges Audit der zentralen Contract-Infrastruktur.

Die Entwicklung der CT3-Plattform hat sich in den vergangenen Monaten deutlich beschleunigt. Insbesondere die Einführung automatischer Backups hat neue Anwendungsszenarien für die Infrastruktur geschaffen und zu einer steigenden Nachfrage nach Speicherkapazitäten geführt.

Für CT3 markiert diese Entwicklung den Übergang von einer reinen Erweiterung einzelner Funktionen hin zu einer umfassenderen Skalierung des gesamten Ökosystems. Neben der technischen Infrastruktur rückt deshalb zunehmend auch die wirtschaftliche Architektur der Plattform in den Mittelpunkt.

Die Vorbereitungen für CT3GB beginnen bewusst bereits vor dem geplanten Eintritt des Tokens in den öffentlichen Markt. Ziel ist es, die notwendigen technologischen, finanziellen und infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen, bevor CT3GB seine zukünftige Funktion innerhalb des Ökosystems vollständig übernimmt.

CT3GB als Grundlage des internen Abrechnungssystems

Derzeit basiert ein großer Teil der internen Prozesse von CT3 auf der Polygon-Infrastruktur. Mit der Einführung von CT3GB soll sich dieses Modell schrittweise verändern.

Langfristig ist vorgesehen, CT3GB als primäres Abwicklungsasset innerhalb des CT3-Ökosystems einzusetzen. Der Token soll unter anderem für die Bezahlung von Speicherleistungen, Abrechnungen mit Infrastrukturbetreibern, die Verteilung von Vergütungen sowie weitere interne wirtschaftliche Vorgänge verwendet werden.

Damit soll CT3GB eine funktionale Rolle innerhalb der Plattform erhalten. Nutzer, Speicherinfrastruktur und verschiedene CT3-Dienste sollen über ein gemeinsames wirtschaftliches System miteinander verbunden werden.

Die Nachfrage nach dem Token soll dadurch langfristig nicht ausschließlich vom öffentlichen Markt abhängen, sondern zusätzlich aus seiner tatsächlichen Nutzung innerhalb der CT3-Infrastruktur entstehen.

Infrastruktur und Reserven werden vor dem Listing ausgebaut

CT3 verfolgt den Ansatz, dass eine funktionierende Tokenökonomie bereits vor dem öffentlichen Start über die notwendigen Ressourcen verfügen muss.

Aus diesem Grund erweitert das Unternehmen schon jetzt seine Speicherinfrastruktur und baut zusätzliche finanzielle sowie infrastrukturelle Reserven auf. Diese sollen es ermöglichen, auf eine wachsende Nutzung der Plattform zu reagieren und nach dem Listing zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen, ohne die Stabilität bestehender Dienste zu beeinträchtigen.

Eine Rolle spielt dabei das bestehende Storage-Contracts-Programm. Es dient CT3 unter anderem als Instrument, um den Ausbau kommerziell genutzter Speicherkapazitäten zu unterstützen und gleichzeitig Reserven für die weitere Entwicklung des Netzwerks aufzubauen.

Dabei soll die Erweiterung der Infrastruktur weiterhin an die tatsächliche Nachfrage nach CT3-Cloud-Diensten gekoppelt bleiben. Auf diese Weise kann das Netzwerk schrittweise wachsen, während gleichzeitig eine hohe Auslastung der bereits verfügbaren Ressourcen angestrebt wird.

Spezialisierte Smart Contracts für einzelne Bereiche

Neben den wirtschaftlichen Vorbereitungen wird auch die technische Architektur von CT3 weiterentwickelt.

Ein zentraler Bestandteil dieser Entwicklung ist die Aufteilung der Speicherinfrastruktur auf spezialisierte Smart Contracts. Während verschiedene Produkte und Speicherbereiche zuvor stärker innerhalb einer gemeinsamen Struktur organisiert waren, sollen einzelne Bereiche künftig über eigene Contracts mit definierten Kapazitätsgrenzen und separater Ressourcenverwaltung verfügen.

Diese Architektur soll CT3 eine präzisere Steuerung der verfügbaren Speicherkapazitäten ermöglichen. Gleichzeitig können Auslastung und Ressourcenverteilung auf Contract-Ebene transparenter abgebildet werden.

Darüber hinaus schafft die Segmentierung die Grundlage dafür, neue Produkte und Speicherlösungen unabhängig voneinander zu skalieren. Änderungen oder Erweiterungen eines Bereichs können dadurch umgesetzt werden, ohne dass zwangsläufig die gesamte Plattformarchitektur angepasst werden muss.

Unabhängiges Smart-Contract-Audit vor dem Listing

Bevor CT3GB öffentlich gehandelt werden soll, plant CT3 einen weiteren wichtigen Schritt: ein unabhängiges Audit der zentralen Smart-Contract-Infrastruktur.

Dabei sollen insbesondere die Contracts überprüft werden, die für den zukünftigen Betrieb der CT3GB-Ökonomie und für wesentliche Funktionen der Plattform relevant sind. Im Fokus stehen die Sicherheit des Codes, die korrekte Umsetzung der vorgesehenen Geschäftslogik sowie die Einhaltung etablierter Standards für Smart-Contract-Infrastrukturen.

Für CT3 ist diese Prüfung nicht lediglich ein technischer Schritt unmittelbar vor dem Listing. Das Audit ist Teil einer umfassenderen Vorbereitung auf den öffentlichen Betrieb der eigenen Tokenökonomie.

Eine unabhängige Prüfung soll zusätzliche Transparenz schaffen und zugleich eine belastbare technische Grundlage für Nutzer, Partner und potenzielle zukünftige Börsenintegrationen bieten.

Vorbereitung auf die nächste Skalierungsphase

Die geplante Einführung von CT3GB ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der CT3 seine Speicherplattform schrittweise zu einem eigenständigen technologischen und wirtschaftlichen Ökosystem weiterentwickeln will.

Dafür werden mehrere Entwicklungen parallel vorangetrieben: zusätzliche Speicherkapazitäten werden aufgebaut, Reserven geschaffen, die Smart-Contract-Struktur wird weiter segmentiert und die Infrastruktur auf ein unabhängiges Audit vorbereitet.

Nach Abschluss dieser Vorbereitungsphase soll CT3GB zunehmend die zentrale Abrechnungsfunktion innerhalb des Ökosystems übernehmen. Seine Rolle soll dabei unmittelbar mit der Nutzung der CT3-Cloud-Infrastruktur verbunden sein.

Das Ziel besteht darin, den Token nicht zuerst auf den Markt zu bringen und die dafür notwendige Infrastruktur anschließend aufzubauen. Stattdessen soll CT3GB in ein bereits vorbereitetes Ökosystem eingeführt werden, das über reale Nutzung, verfügbare Speicherkapazitäten und eine skalierbare technische Architektur verfügt.

Über CT3

CT3 entwickelt eine dezentrale Infrastruktur für die sichere und langfristige Speicherung digitaler Daten. Das Ökosystem kombiniert verteilte Speicherkapazitäten, NFT-basierte Zugriffsschlüssel, automatische Backup-Technologien und eine skalierbare Smart-Contract-Architektur.

Die Plattform richtet sich sowohl an private Nutzer als auch an Unternehmen und entwickelt Lösungen für langfristige Datenspeicherung, automatisierte Backups und den Schutz digitaler Informationen innerhalb einer dezentralen Infrastruktur.