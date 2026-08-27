Münster (ots) -Mit der neuen Lotterie "Local Hero Bingo!" können Spielteilnehmende in Nordrhein-Westfalen ab dem 21. September wöchentlich einen Jackpot von bis zu drei Millionen Euro knacken und gleichzeitig ehrenamtliche Projekte in Nordrhein-Westfalen unterstützen.Das neue wöchentliche Spielerlebnis von Deutschlands größtem staatlichen Lotterieveranstalter WestLotto verbindet Lotterie-Spaß mit direktem gesellschaftlichem Nutzen. Ein Teil der Spieleinsätze fließt zukünftig über Zuwendungen durch die Bingo! Ehrenamtsstiftung NRW gGmbH in ehrenamtliche Projekte in Nordrhein-Westfalen. Die Lose sind exklusiv über die rund 3.000 WestLotto-Annahmestellen in NRW sowie digital über westlotto.de und die WestLotto-App erhältlich. Ein Einzellos kostet 3,00 Euro zuzüglich 0,50 Euro Bearbeitungsgebühr. Annahmeschluss ist samstags, 18 Uhr. Verkaufsstart für Local Hero Bingo! ist am 21. September. Die Präsentation der Gewinnzahlen erfolgt wöchentlich in der "Local Hero Bingo!-Show", die kostenlos und ohne Registrierung auf RTL+ und YouTube zu sehen sein wird.Drei Wege zum Bingo!Jedes Los enthält ein Spielfeld im Format 5x5 mit 25 Zufallszahlen aus dem Bereich von 1 bis 90. Stimmen die gezogenen Gewinnzahlen mit den Nummern auf dem eigenen Los überein, markieren die Spielteilnehmenden diese Felder. Gewinne gibt es in drei Klassen, wobei eine Reihe immer waagerecht, senkrecht oder diagonal gebildet werden kann:- Einfach-Bingo! (Gewinnklasse 3): fünf markierte Gewinnzahlen in einer Reihe.- Zweifach-Bingo! (Gewinnklasse 2): zwei markierte Reihen mit je fünf Gewinnzahlen.- Dreifach-Bingo! (Gewinnklasse 1): drei markierte Reihen mit je fünf markierten Gewinnzahlen (bedeutet Jackpotgewinn).In der Gewinnklasse 1 kann der Jackpot auf bis zu drei Millionen Euro anwachsen. Ist diese Summe erreicht, gibt es einen Überlauf in die zweite Gewinnklasse.Jede Woche zehn "Local Heroes" aus und für NRWNeben den Bingo!-Zahlen zieht WestLotto wöchentlich zehn Local Hero-Gewinnzahlen. Bei einer Übereinstimmung mit der Local Hero-Zahl auf der eigenen Spielquittung erhält der Gewinner 1.000 Euro. Zusätzlich erhält er die Möglichkeit, ein ehrenamtliches Projekt in einer Region Nordrhein-Westfalens mit weiteren 1.000 Euro zu fördern (durch die Bingo! Ehrenamtsstiftung NRW gGmbH).Wöchentliche Quizshow: Eine Bühne fürs EhrenamtDie "Local Hero Bingo!-Show" ist mehr als nur eine Präsentation der Gewinnzahlen. Im Mittelpunkt steht ein spannendes NRW-Quiz, dem sich zwei Ehrenamtliche stellen. Im Team haben sie die Chance, über die verschiedenen Spielrunden hinweg 5.000 Euro und mehr für ihre Initiative zu gewinnen. Moderator Amiaz Habtu ("Die Höhle der Löwen") führt durch die unterhaltsame Quizsendung, während Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz ("Nightwash") geförderte Projekte in ganz Nordrhein-Westfalen besucht. Dabei stehen genau die Persönlichkeiten im Fokus, die sich Tag für Tag mit echtem Herzblut und unermüdlichem Einsatz für ihre Mitmenschen und ihr Bundesland starkmachen. Die erste Show ist am 27. September (Sonntag) ab 18 Uhr auf RTL+ und YouTube abrufbar."Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft und eine tragende Säule einer lebendigen Demokratie. Mit 'Local Hero Bingo!' verbinden wir Spielspaß mit unmittelbarer, transparenter Hilfe genau dort, wo sich Menschen in Nordrhein-Westfalen leidenschaftlich vor Ort engagieren. Alle Teilnehmenden leisten so einen wertvollen Beitrag für die eigene Region", erklärt Andreas Kötter, Sprecher der Geschäftsführung von WestLotto.Neue Ehrenamtsstiftung"Local Hero Bingo!"unterstützt das Ehrenamt in NRW über Zuwendungen durch die Bingo! Ehrenamtsstiftung NRW gGmbH. Gemeinnützige Vereine, Organisationen und Initiativen können über das Portal bingo-ehrenamtsstiftung.nrw Förderungen zwischen 1.000 und 5.000 Euro für ihre Projekte beantragen.Weitere Informationen zur Lotterie und der zukünftigen wöchentlichen Show finden Sie zum Download in unserem Newsroom unter folgendem Link: https://www.westlotto.de/newsroom/spielangebot/produkte/local-hero-bingo/Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGBodo KemperTel.: 0251-7006-1939E-Mail: bodo.kemper@westlotto.deNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6340533