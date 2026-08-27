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PR Newswire
27.08.2026 08:42 Uhr
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Pictet ICAV - Net Asset Value(s)

Pictet ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 27

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
26/08/2026 PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF IE000DWHLXXX USD 2340000 10.5844
26/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis IE00043ZIXXX USD 1290000 10.5621
26/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc IE000JBZXXXX USD 20750000 10.5616
26/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc IE000JBZXXXX GBP 20750000 7.7725
26/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis IE000RYWBXXX USD 10000 10.6311
26/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc IE000MS76XXX USD 9240000 10.6311
© 2026 PR Newswire
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.