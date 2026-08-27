Die Aktie von Vestas Wind Systems könnte vor einer Neubewertung stehen. Nach mehreren schwierigen Jahren verbessert sich die Profitabilität des Windturbinenherstellers deutlich, während die langfristigen Wachstumsperspektiven der Branche intakt bleiben. Geschäft mit klarer strategischer Ausrichtung Vestas Wind Systems ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Hersteller von Windturbinen. Das Geschäft gliedert sich in die kapitalintensive Sparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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