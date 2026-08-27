XRP hat sich zuletzt kräftig erholt und dabei die eigene Abwärtstrendlinie erneut angelaufen. Der Kryptowert von Ripple gibt nach dem Sprung aktuell wieder etwas nach, während Anleger weiterhin Geld in XRP-ETFs stecken. Die Reaktion an der zurückeroberten Unterstützungszone dürfte entscheidend für die kommenden Tage sein. Ripple baut die Infrastruktur weiter aus XRP hat die vergangene Woche mit einem Kurssprung von rund +44% beendet und damit deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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