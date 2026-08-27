Salesforce hat gestern Abend starke Zahlen vorgelegt und die Aktie nachbörslich rund +13% nach oben geschickt. Besonders beim KI-Geschäft geht es mittlerweile ziemlich schnell und ausgerechnet dort liefert das Unternehmen neue Argumente gegen die Sorgen vieler Anleger. Salesforce überrascht vor allem beim Gewinn Bei Salesforce ging es gestern Abend ziemlich schnell. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang die Aktie nachbörslich zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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