FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1654 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1669 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Eine bessere Konsumstimmung in Deutschland konnte die Kurse im frühen Handel nicht bewegen. Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Nachmittag dürften wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt für etwas mehr Bewegung sorgen.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind seit vielen Wochen auf einem niedrigen Niveau, "sodass sich davon keine Schwäche bezüglich des Beschäftigungsaufbaus ableiten lässt", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Im weiteren Handelsverlauf richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf das Treffen von Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole. Das Treffen beginnt zwar schon am Abend, die Rede des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh wird aber erst am Freitag erwartet./jkr/stk