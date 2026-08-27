Apple hat das Datum für die große September-Keynote verraten. Unter dem Motto "Surprise and Shine" dürfte es unter anderem neue iPhones zu sehen geben. Darunter eine sprichwörtliche Überraschung - die vielleicht längst keine mehr ist. Wieder alles wie immer bei Apple? Das Unternehmen hat die Einladung für die September-Keynote verschickt. Am 9. September wird sie stattfinden. In Deutschland startet der Livestream um 19 Uhr abends. In der Regel gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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