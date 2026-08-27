München (ots) -
Oliver Masucci spielt in der bitterbösen Mediensatire "Bad Director" den abgehalfterten Regisseur Gregor Samsa, der kurz vor seinem nächsten Dreh steht und mit wenig Freude auf seine Karriere und sein bisheriges Leben zurückblickt - zu sehen ab 4. September 2026 in der ARD Mediathek und am 6. September im BR Fernsehen. Der Kinofilm von Regisseur Oskar Roehler entstand nach seinem eigenen Roman und wurde vom Bayerischen Rundfunk und ARTE koproduziert
Zum Inhalt
Gregor Samsa (Oliver Masucci), ein alternder Regisseur Ende 50, steckt in einer Krise. Er bewegt sich zwischen Hedonismus, Alkohol, Bordellbesuchen und Verachtung für die Filmbranche. Nach einer Filmpreisveranstaltung begegnet er der geheimnisvollen Grete (Bella Dayne), die zu seiner Muse wird. Gleichzeitig gerät sein neuer Filmdreh zunehmend außer Kontrolle: Konflikte mit Schauspielern, Team und Produzenten treiben ihn an den Rand des Zusammenbruchs. In den letzten Stunden vor Drehbeginn drohen Wahn und Absturz, während Gregor in der Liebe zu Grete einen Ausweg sucht.
Ausstrahlungsinfos
Ab Freitag, 4. September 2026, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) und am Sonntag, 6. September 2026, um 23.10 Uhr im BR Fernsehen
Infos zum Film
Regie und Drehbuch: Oskar Roehler
Darstellende: Oliver Masucci, Bella Dayne, Anne Ratte-Polle, Elie Kaempfen, Anton Rattinger, Jürgen Tröster, Norbert Ghafouri, Götz Otto u. a.
Redaktion: Carlos Gerstenhauer (BR), Claudia Tronnier (ARTE)
Produktion: Nachtlicht Film (Produzentin: Anja Uhland) in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit ARTE, OMAG, Grünauge Film, MMC Fiction, Tempomedia Pictures und Gretchenfilm, gefördert von Film- und
Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, BKM, DFFF
Der BR engagiert sich bei Kinokoproduktionen
Der Bayerische Rundfunk engagiert sich gemäß seines Kulturauftrags auch im Kinobereich. Mit der redaktionellen und finanziellen Beteiligung liefert der BR einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag. Kinofilme sind sowohl in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br), im Ersten als auch im BR Fernsehen ein wichtiger Bestandteil des Programms.
Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br) finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.de
Sichtung von "Bad Director" für akkreditierte Journalisten
Im BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.php
Pressekontakt:
BR-Pressestelle
Gesine Pucci
Tel.: 089/5900-10556
E-Mail: gesine.pucci@br.de
www.br.de/presse
Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6340558
Oliver Masucci spielt in der bitterbösen Mediensatire "Bad Director" den abgehalfterten Regisseur Gregor Samsa, der kurz vor seinem nächsten Dreh steht und mit wenig Freude auf seine Karriere und sein bisheriges Leben zurückblickt - zu sehen ab 4. September 2026 in der ARD Mediathek und am 6. September im BR Fernsehen. Der Kinofilm von Regisseur Oskar Roehler entstand nach seinem eigenen Roman und wurde vom Bayerischen Rundfunk und ARTE koproduziert
Zum Inhalt
Gregor Samsa (Oliver Masucci), ein alternder Regisseur Ende 50, steckt in einer Krise. Er bewegt sich zwischen Hedonismus, Alkohol, Bordellbesuchen und Verachtung für die Filmbranche. Nach einer Filmpreisveranstaltung begegnet er der geheimnisvollen Grete (Bella Dayne), die zu seiner Muse wird. Gleichzeitig gerät sein neuer Filmdreh zunehmend außer Kontrolle: Konflikte mit Schauspielern, Team und Produzenten treiben ihn an den Rand des Zusammenbruchs. In den letzten Stunden vor Drehbeginn drohen Wahn und Absturz, während Gregor in der Liebe zu Grete einen Ausweg sucht.
Ausstrahlungsinfos
Ab Freitag, 4. September 2026, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) und am Sonntag, 6. September 2026, um 23.10 Uhr im BR Fernsehen
Infos zum Film
Regie und Drehbuch: Oskar Roehler
Darstellende: Oliver Masucci, Bella Dayne, Anne Ratte-Polle, Elie Kaempfen, Anton Rattinger, Jürgen Tröster, Norbert Ghafouri, Götz Otto u. a.
Redaktion: Carlos Gerstenhauer (BR), Claudia Tronnier (ARTE)
Produktion: Nachtlicht Film (Produzentin: Anja Uhland) in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit ARTE, OMAG, Grünauge Film, MMC Fiction, Tempomedia Pictures und Gretchenfilm, gefördert von Film- und
Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, BKM, DFFF
Der BR engagiert sich bei Kinokoproduktionen
Der Bayerische Rundfunk engagiert sich gemäß seines Kulturauftrags auch im Kinobereich. Mit der redaktionellen und finanziellen Beteiligung liefert der BR einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag. Kinofilme sind sowohl in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br), im Ersten als auch im BR Fernsehen ein wichtiger Bestandteil des Programms.
Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br) finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.de
Sichtung von "Bad Director" für akkreditierte Journalisten
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