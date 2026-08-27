München (ots) -Oliver Masucci spielt in der bitterbösen Mediensatire "Bad Director" den abgehalfterten Regisseur Gregor Samsa, der kurz vor seinem nächsten Dreh steht und mit wenig Freude auf seine Karriere und sein bisheriges Leben zurückblickt - zu sehen ab 4. September 2026 in der ARD Mediathek und am 6. September im BR Fernsehen. Der Kinofilm von Regisseur Oskar Roehler entstand nach seinem eigenen Roman und wurde vom Bayerischen Rundfunk und ARTE koproduziertZum InhaltGregor Samsa (Oliver Masucci), ein alternder Regisseur Ende 50, steckt in einer Krise. Er bewegt sich zwischen Hedonismus, Alkohol, Bordellbesuchen und Verachtung für die Filmbranche. Nach einer Filmpreisveranstaltung begegnet er der geheimnisvollen Grete (Bella Dayne), die zu seiner Muse wird. Gleichzeitig gerät sein neuer Filmdreh zunehmend außer Kontrolle: Konflikte mit Schauspielern, Team und Produzenten treiben ihn an den Rand des Zusammenbruchs. In den letzten Stunden vor Drehbeginn drohen Wahn und Absturz, während Gregor in der Liebe zu Grete einen Ausweg sucht.AusstrahlungsinfosAb Freitag, 4. September 2026, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) und am Sonntag, 6. September 2026, um 23.10 Uhr im BR FernsehenInfos zum FilmRegie und Drehbuch: Oskar RoehlerDarstellende: Oliver Masucci, Bella Dayne, Anne Ratte-Polle, Elie Kaempfen, Anton Rattinger, Jürgen Tröster, Norbert Ghafouri, Götz Otto u. a.Redaktion: Carlos Gerstenhauer (BR), Claudia Tronnier (ARTE)Produktion: Nachtlicht Film (Produzentin: Anja Uhland) in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk in Zusammenarbeit mit ARTE, OMAG, Grünauge Film, MMC Fiction, Tempomedia Pictures und Gretchenfilm, gefördert von Film- undMedienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, BKM, DFFFDer BR engagiert sich bei KinokoproduktionenDer Bayerische Rundfunk engagiert sich gemäß seines Kulturauftrags auch im Kinobereich. Mit der redaktionellen und finanziellen Beteiligung liefert der BR einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag. Kinofilme sind sowohl in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br), im Ersten als auch im BR Fernsehen ein wichtiger Bestandteil des Programms.Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br/filme-und-serien-im-br) finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.deSichtung von "Bad Director" für akkreditierte JournalistenIm BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.phpPressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciTel.: 089/5900-10556E-Mail: gesine.pucci@br.dewww.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6340558