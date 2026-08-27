Köln/Hamburg (ots) -Mit der neuen YOUCOOK Sounds-Förderplattform und Festival-Area erweitert Deutschlands beliebteste Marke für frische Ready Meals YOUCOOK ihr Engagement als Partner des Reeperbahn Festivals in Hamburg. Vom 16. bis 19. September erhält Europas größtes Clubfestival und legendäres Sprungbrett für Musiktalente eine neue Festival-Area im Reeperbahn Festival Village, die Talentförderung der deutschen Pop-Szene mit Festival-Genussmomenten für alle Sinne verbindet. Im Zentrum der YOUCOOK Festival Area steht eine 360°-Bühne, auf der aufstrebende und neue Pop-Artists an vier Festival-Tagen ihre Live-Performance im frei zugänglichen Bereich des Festival Village auf dem Hamburger Heiligengeistfeld zeigen. Darüber hinaus bietet die neue Festival-Area den Besucher: innen einen "Open-Air-Chillout-Raum". Auf bequemem Lounge-Mobiliar können sie entspannen und sich mit von den Küchen der Welt inspirierten YOUCOOK-Gerichten für ihre persönlichen Musik-Entdeckungen auf dem Reeperbahn Festival genussvoll stärken. Zudem stehen für das Festival-Publikum Aktionen auf dem Programm, die Kulinarik mit Festival-Spaß und Kreativität verbinden.YOUCOOK-Bühne lädt zur Entdeckung von aufstrebenden Pop-Talenten und Newcomern einUnter dem Motto "for the hungry artists" bietet die neue YOUCOOK Sounds Talentförderplattform bereits aufstrebenden Pop-Artists und einem Newcomer eine weit sichtbare 360°-Bühne im Reeperbahn Festival Village. Das ausgewählte Line-up der YOUCOOK-Bühne lädt zur Entdeckung einer Vielzahl von Artists mit Schwerpunkt auf die deutsche Indie Pop-Szene ein, die bereits Erfolge im Streaming und auf der Bühne feiern und eigene Fan Bases begeistern. Zudem erhalten Newcomer-Talente die Möglichkeit, sich für einen Auftritt auf der YOUCOOK-Festival-Bühne zu bewerben und die Chance, sich dem traditionell für Neuentdeckungen offenen Reeperbahn Festival-Publikum zu präsentieren.Open Call: Newcomer-Bewerbungsaufruf für Festival-AuftrittBis zum 6. September haben leidenschaftliche Pop-Newcomer aus ganz Deutschland die Möglichkeit, sich für einen Platz auf der YOUCOOK-Bühne zu bewerben. Damit eröffnet sich ihnen die Chance, ihre Live-Performance bei einem der wichtigsten Musik-Branchen-Treffs Europas zu präsentieren. Rund 45.000 Besucher: innen sowie etwa 6.000 Fachbesucher: innen aus über 40 Nationen werden erwartet. Außerdem erhält der ausgewählte Newcomer-Act freien Zugang zur Reeperbahn Festival Conference. Dessen Programm umfasst Sessions, Mentoring und gezielte Networking-Formate. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind ein Repertoire, das einen Festival-Auftritt ermöglicht, bereits erprobte Live-Qualitäten und die Fähigkeit, sich mit Fokus auf eine Akustik-Show zu präsentieren. Die Auswahl der Open Call-Teilnehmer: innen erfolgt durch Musik-Expert: innen von Hamburger Agenturschaffenden, der Festivalleitung und YOUCOOK. Auswahlkriterien sind zudem Originalität, Komposition und Lyrics. Bewerbungen mit Kurz-Bio, Hörbeispielen, Live Videos und Web /Social Media-Links können bis zum 6. September unter https://www.youcook-food.com/youcook-sounds/ eingereicht werden.Musikalischer Zeitgeist mit Emotionalität und VielfaltDas Line-up beinhaltet ein diverses Spektrum von meist deutschsprachigen Indie-Pop-Acts, die ein hoher Anspruch an Emotionalität mit warmen Sounds und die Leidenschaft mit dem "Hunger nach mehr" verbindet. Mit stark autobiografischen, spezifischen Alltagsbeobachtungen und einer direkten Sprache mit teilweise poetischen Texten, die persönliche Erfahrungen thematisieren, repräsentieren die Künstler: innen Aspekte des aktuellen Zeitgeists. Das musikalische Spektrum reicht dabei von energetischem Hip-Hop mit prägnanter Stimme, wie vom Hamburger Sänger Katlix, Vertretern der jungen Indie Pop-Welle mit gefühlsbetontem Indie Pop, wie Frederik oder dem Solinger Indie-Singer-Songwriter LoSin, über französischen Pop mit Elektro-Elementen der deutsch-französischen Sängerin Ambre Vallet, bis zu kraftströmendem Mix aus Indie-Soul, R&B und Pop von Robine, die mit ihrer überwältigenden Soul-Stimme bereits auf Deutschland-Tourneen und darüber hinaus für Gänsehautmomente sorgt und vielen weiteren aufstrebenden Musikschaffenden. Zudem können sich die Besucher: innen auf den Auftritt eines spannenden Talents aus dem Open Call für den freien Bühnenplatz freuen.YOUCOOK Sounds-Initiative und Festival Area verbinden Musik, Kulinarik und Menschen mit Erlebnissen und Entspannung für Festival-GenussmomenteMit der YOUCOOK Sounds-Initiative und -Festival-Area im Reeperbahn Festival Village geht YOUCOOK nach dem ersten Engagement auf dem Reeperbahn Festival 2025 einen Schritt weiter und bietet Besucher: innen einen neuen Raum, der zu musikalischen und kulinarischen Entdeckungen einlädt und Entspannung mit Erlebnissen für Festival-Genussmomente verbindet."Kaum etwas sorgt für so intensive Genussmomente wie gute Musik und gutes Essen. Mit unserer eigenen Bühne und Festival Area bringen wir beides zusammen - und schaffen einen Ort, an dem Festivalgäste unsere Marke, Musik und Kulinarik mit allen Sinnen erleben können", erläutert Karola Kentner-Schütz, Head of Marketing YOUCOOK."Mit der YOUCOOK Sounds-Bühne und Förderplattform greifen wir eigene Erfahrungen unseres Unternehmens auf, das als Startup gestartet ist. So wissen wir aus eigener Erfahrung, wie wichtig neben Talent und Leidenschaft eine synergetische Förderung für den Erfolg ist. Und darüber hinaus ist das "Mehrwollen" aufstrebender Artists etwas, das die geförderten Musiker: innen mit uns und unseren Kund: innen verbindet, die YOUCOOK Gerichte als smarte Lösung für kulinarische Genuss-Momente nutzen, wenn im anspruchsvollen Alltag mal wieder keine Zeit zum Kochen ist", ergänzt YOUCOOK Geschäftsführer Benedikt Meuers.Über YOUCOOK: Die Kölner YOUCOOK GmbH wurde 2012 als Startup gegründet und hat sich mit frischen und von den Küchen der Welt inspirierten Gerichten zur führenden Marke bei gekühlten Fertiggerichten in Deutschland entwickelt und ist zudem bereits in vielen europäischen Ländern präsent. YOUCOOK hat es mit aktuell über 25 Gerichten geschafft, sich als zeitsparende Genuss-Alternative aus dem Supermarktkühlregal zu Deli-Lieferdiensten und Restaurants im Leben moderner "Alltagsjongleure" zu etablieren und hat viele Fans gewonnen. Ihre Gerichte in der ikonischen Takeaway-Box interpretieren internationale Kulinarik- und Gastro-Trends.https://www.youcook-food.com/youcook-sounds/https://www.youcook-food.com/Pressekontakt:Lars BurmeisterContext CommunicationM +49 151 23 98 72 16E-Mail: burmeister@bcc-hamburg.deOriginal-Content von: YOUCOOK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183224/6340574