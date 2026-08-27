Viel hat man von der Austriacard Holdings AG an der Börse eh nicht mitbekommen, jetzt zeichnet sich aber das Ende ab: Die Aktie soll komplett von der Wiener Börse verschwinden. Nachdem sich der japanische Druckkonzern Dai Nippon Printing (DNP) heuer die Anteile von Nikolaos Lykos - das waren rund 74,6 Prozent - gesichert hatte, soll jetzt der Squeeze-out folgen. Für rund 96,55 Prozent der Austriacard-Aktien wurde das Übernahmeangebot zu 10 Euro je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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